И военные, и гражданские: в NYT назвали, сколько людей могли погибнуть в результате спецоперации США в Венесуэле

В результате военной спецоперации Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы, состоявшейся утром в субботу, 3 января, известно о десятках погибших гражданских и военных.

Всего, по предварительным данным, по меньшей мере 40 человек стали жертвами противостояния. Об этом в комментарии для издания The New York Times рассказал высокопоставленный венесуэльский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Сообщается, что сразу после осуществления атаки США начали поступать первые данные о гибели гражданских в Катия-ла-Мар, прибрежном районе, расположенном к западу от аэропорта Каракаса. Там в субботу, как говорится в материале, в результате авиаудара произошло попадание в трехэтажный жилой комплекс, из-за чего была разрушена внешняя стена.

Во время своего выступления в эфире Fox News президент США Дональд Трамп заявлял о том, что во время операции США ни один американский военный не погиб, предположив лишь, что некоторые могли получить ранения.

Відео дня

Трамп также сообщал, как передает CNN, что якобы во время спецоперации по захвату Мадуро "погибло много кубинцев".

В тот же день позже генерал Дэн Кейн, председатель Объединённого комитета начальников штабов, сообщил, что вертолёты США, которые отправились за президентом Николасом Мадуро и его женой, попали под обстрел. Один из них был поврежден, однако смог лететь дальше, из-за чего они все "вернулись домой".

В то же время точных данных о количестве жертв и пострадавших в результате операции США в Венесуэле на момент публикации не поступало.

Напомним, ранее в CNN сообщали, что известно об изоляторе, где могут содержать Мадуро в США.

Также 3 января в Sky News рассказали, что по прибытии в США будет ожидать дальше Мадуро.