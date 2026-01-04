І військові, і цивільні: у NYT назвали, скільки людей могли загинути внаслідок спецоперації США у Венесуелі

Внаслідок військової спецоперації Сполучених Штатів Америки проти Венесуели, що відбулася вранці у суботу, 3 січня, відомо про десятки загиблих цивільних та військових.

Загалом, за попередніми даними, щонайменше 40 людей стали жертвами протистояння. Про це у коментарі для видання The New York Times розповів високопоставлений венесуельський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Повідомляється, що одразу після здійснення атаки США почали надходити перші дані про загибель цивільних у Катія-ла-Мар, прибережному районі, розташованому на захід від аеропорту Каракаса. Там у суботу, як йдеться у матеріалі, внаслідок авіаудару трапилося влучання у триповерховий житловий комплекс, через що було зруйновано зовнішню стіну.

Під час свого виступу в етері Fox News президент США Дональд Трамп заявляв про те, що під час операції США жоден американський військовий не загинув, припустивши лише, що дехто міг отримати поранення.

Трамп також повідомляв, як передає CNN, що нібито під час спецоперації щодо захоплення Мадуро "загинуло багато кубинців".

У той же день пізніше генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, повідомив, що гелікоптери США, які відправилися за президентом Ніколасом Мадуро та його дружиною, потрапили під обстріл. Один із них був пошкоджений, проте зміг летіти далі, через що вони усі "повернулися додому".

Водночас точних даних щодо кількості жертв та постраждалих внаслідок операції США у Венесуелі на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, раніше у CNN повідомляли, що відомо про ізолятор, де можуть утримувати Мадуро у США.

Також 3 січня у Sky News розповіли, що після прибуття у США очікуватиме далі на Мадуро.