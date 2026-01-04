"Зірковий" ізолятор з "жорсткими" умовами: що відомо про місце, де можуть утримувати Мадуро у США

Захоплений США президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув до штату Нью-Йорк. До початку судового процесу політика можуть утримувати у суворо охоронюваному закладі в Брукліні.

Йдеться про нью-йоркський слідчий ізолятор, який відомий своїми "жорсткими" правилами утримування, де перебували під вартою свого часу такі люди, як наркобарон Хоакін "Ель Чапо" Ґусман та засуджена у справі Джеффрі Епштейна світська левиця Гіслейн Максвелл. Про це повідомило видання CNN.

ЗМІ пише, що поки що невідоме точне місце утримування Мадуро у США. Проте звинувачення, які висунули щодо нього, дозволяють утримувати політика під охороною та наглядом саме у бруклінському закладі.

У цьому ізоляторі вищезгаданий Ґусман утримувався до винесення йому вироку про довічне ув'язнення. Також СІЗО став місцем тимчасового перебування для скандального репера Шона "Дідді" Комбса, якого звинувачують у торгівлі людьми, та Сема Бенкмана-Фріда — американського підприємця, засудженого за шахрайство та пов'язані з ним злочини.

Відео дня

Згаданий виправний заклад спеціально обладнаний для утримання осіб, які становлять великий ризик. Він наразі залишається єдиним федеральним виправним центром у Нью-Йорку після закриття комплексу на Мангеттені після того, як Джеффрі Епштейн скоїв там самогубство.

"Проте залишається незрозумілим, чи ризикне США утримувати президента іншої країни в такому густонаселеному мегаполісі, що додає низку проблем з безпекою, які виходять за межі ув'язнених і персоналу в'язниці", — пише CNN.

Мадуро прибув у США: що відомо

Поки що офіційно американська влада не розкривала даних про можливе місце утримання Ніколаса Мадуро. Тим часом венесуельський лідер вже прибув у США та вийшов із літака у супроводі американських співробітників служб безпеки, включаючи агентів DEA.

За даними кореспондента Sky News, людина, яку вивели по сходах із літака, "здавалося, що йде босоніж… з покритою головою". Під час перевезення по злітно-посадковій смузі він, судячи з усього, був у наручниках, а його ноги також були скуті ланцюгами, пише ЗМІ.

Згодом у CNN повідомили, що на майданчику на Мангеттені, куди на гелікоптері прибув Ніколас Мадуро після висадження у штаті Нью-Йорк, було зафіксовано велику кількість місцевої поліції та федеральних правоохоронних органів. Після цього, за даними джерела, з району виїхав кортеж чорних позашляховиків, поліцейських автомобілів та білих фургонів.

Нагадаємо, увечері 3 січня у Sky News розповіли, що Мадуро постане перед судом вже у понеділок.

Також увечері президент Дональд Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою.