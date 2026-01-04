"Звездный" изолятор с "жесткими" условиями: что известно о месте, где могут содержать Мадуро в США

Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в штат Нью-Йорк. До начала судебного процесса политика могут содержать в строго охраняемом заведении в Бруклине.

Речь идет о нью-йоркском следственном изоляторе, который известен своими "жесткими" правилами содержания, где находились под стражей в свое время такие люди, как наркобарон Хоакин "Эль Чапо" Гусман и осужденная по делу Джеффри Эпштейна светская львица Гислейн Максвелл. Об этом сообщило издание CNN.

СМИ пишет, что пока неизвестно точное место содержания Мадуро в США. Однако обвинения, которые выдвинули в отношении него, позволяют удерживать политика под охраной и наблюдением именно в бруклинском заведении.

В этом изоляторе вышеупомянутый Гусман содержался до вынесения ему приговора о пожизненном заключении. Также СИЗО стал местом временного пребывания для скандального рэпера Шона "Дидди" Комбса, которого обвиняют в торговле людьми, и Сэма Бенкмана-Фрида — американского предпринимателя, осужденного за мошенничество и связанные с ним преступления.

Упомянутое исправительное учреждение специально оборудовано для содержания лиц, представляющих большой риск. Оно пока остается единственным федеральным исправительным центром в Нью-Йорке после закрытия комплекса на Манхэттене после того, как Джеффри Эпштейн совершил там самоубийство.

"Однако остается непонятным, рискнет ли США удерживать президента другой страны в таком густонаселенном мегаполисе, что добавляет ряд проблем с безопасностью, которые выходят за пределы заключенных и персонала тюрьмы", — пишет CNN.

Мадуро прибыл в США: что известно

Пока официально американские власти не раскрывали данных о возможном месте содержания Николаса Мадуро. Между тем венесуэльский лидер уже прибыл в США и вышел из самолета в сопровождении американских сотрудников служб безопасности, включая агентов DEA.

По данным корреспондента Sky News, человек, которого вывели по лестнице из самолета, "казалось, что идет босиком... с покрытой головой". Во время перевозки по взлетно-посадочной полосе он, судя по всему, был в наручниках, а его ноги также были скованы цепями, пишет СМИ.

Впоследствии в CNN сообщили, что на площадке на Манхэттене, куда на вертолете прибыл Николас Мадуро после высадки в штате Нью-Йорк, было зафиксировано большое количество местной полиции и федеральных правоохранительных органов. После этого, по данным источника, из района выехал кортеж черных внедорожников, полицейских автомобилей и белых фургонов.

Напомним, вечером 3 января в Sky News рассказали, что Мадуро предстанет перед судом уже в понедельник.

Также вечером президент Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой.