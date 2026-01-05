Трамп завдав принизливого удару по іміджу Путіна, поваливши Мадуро, — The Telegraph

Військова операція США у Венесуелі 3 січня завдав серйозного удару по міжнародному авторитету РФ і її амбіціях щодо впливу в країнах Латинської Америки. Це підірвало репутацію Москви як партнера авторитарних режимів, а розширення експорту нафти з Венесуели може вдарити по російській економіці.

Про наслідки захоплення Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами Америки для Кремля пише 5 січня оглядач The Telegraph Семюель Рамані. Він зазначає, що Росія розкритикувала військове втручання США, закликала негайно звільнити Мадуро, а міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв віцепрезидентці Венесуели Делсі Родрігес "солідарність з венесуельським народом проти збройної агресії".

Оглядач пояснює, що риторика Кремля виявила "незручну для Москви правду" про те, що захоплення лідера Венесуели завдало удару по її міжнародному престижу. Семюель Рамані нагадує, що з моменту військового втручання в Сирії на підтримку Башара Асада у 2015 році РФ позиціює себе як надійного партнера для авторитарних режимів у кризових ситуаціях. Однак повалення Асада у грудні 2024 року та невтручання РФ у ізраїльсько-іранську війну у червні 2025-го поставили це під сумнів, а захоплення Мадуро військовими США повністю розвіяло цю ілюзію.

Наслідки захоплення Ніколаса Мадуро для РФ

Рамані зазначає, що вихваляння прокремлівських коментаторів здатністю переданих Росією систем протиповітряної оборони захистити Венесуелу від США не справдилися в реальності, науковець Російського фінансового університету Геворг Мірзаян жартував, що "американські гелікоптери влетіли в Каракас, ніби це їхній власний дім". Також не стримали російські С-300 та С-400 атак Ізраїля на Сирію та Іран, і повітряний прості РФ регулярно порушують українські безпілотники, тож репутація російських систем ППО стрімко падає. За словами оглядача, це може послабити популярність Росії навіть серед таких постійних покупців зброї, як Індія.

Також Рамані наголошує на серйозних макроекономічних наслідках від операції США у Венесуелі: масштабний вхід нафтових компаній США і відновлення пошкодженої нафтової інфраструктури у Венесуелі призведе до зниження ціни на енергоносій, що може мати серйозні наслідки для російської економіки та обмежити доходи бюджету РФ для підтримки війни проти України.

Повалення Мадуро стало приниженням Путіна

За словами оглядача, захоплення Мадуро перевертає стратегію Кремля щодо Латинської Америки, оскільки Венесуела була центром його впливу на континенті. До 2020 року російська компанія "Роснефть" користувалася санкціями США проти Венесуели, а також стверджувалося, що чиновники режиму Мадуро нібито були у змові з так званим "тіньовим флотом" РФ. Рамані зазначає, що Москва все ще може використати засудження дій Трампа для посилення свого регіонального впливу, проте наразі вона може спиратися лише на значно слабші партнерські відносини з Кубою та Нікарагуа.

"Поваливши Мадуро, президент Дональд Трамп завдав принизливого удару Володимиру Путіну. Це важлива демонстрація сили, оскільки Трамп намагається змусити російського диктатора припинити війну в Україні", — пише оглядач.

Захоплення Ніколаса Мадуро: деталі

Під час військової операції США у Венесуелі в ніч на 3 січня були атаковані військові бази, аеропорти та інші військові об'єкти. В уряді Венесуели звинуватили Штати у спробі захопити стратегічні ресурси країни та "насильно зломити її політичну незалежність".

Того ж дня президент США Дональд Трамп повідомив, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро захопили та вивезли з країни разом із дружиною.

В Міністерстві закордонних справ РФ назвали операцію США у Венесуелі "військовою агресією" та засудили дії Вашингтона.

Міжнародний кореспондент The Guardian Джуліан Боргер 4 січня писав, що події у Венесуелі зруйнували міжнародні правила. За його словами, ця операція продемонструвала "путінізацію зовнішньої політики США".