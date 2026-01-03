Росія назвала операцію США у Венесуелі "військовою агресією": офіційна заява МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії 3 січня заявило, що Сполучені Штати Америки вчинили "акт збройної агресії" проти Венесуели. У Москві висловили глибоку стурбованість тим, що відбувається, і засудили дії Вашингтона.

У заяві російського зовнішньополітичного відомства підкреслюється, що приводи, які використовують США для виправдання своїх дій, є неспроможними. На думку МЗС РФ, ідеологічна неприязнь взяла гору над прагматичним підходом і готовністю вибудовувати довірчі відносини.

"Приводимо приводи, які наводяться на обґрунтування таких дій, неспроможні. Ідеологізована неприязнь взяла гору над діловим прагматизмом, готовністю вибудовувати стосунки довіри та передбачуваності", — йдеться в офіційній заяві.

Російські дипломати закликали не допустити подальшої ескалації конфлікту і зосередитися на пошуку виходу із ситуації шляхом діалогу. Москва виходить із того, що всі сторони, які мають взаємні претензії, мають шукати рішення виключно дипломатичними засобами, і висловила готовність сприяти таким зусиллям.

Відео дня

Окремо в заяві наголошується, що Латинська Америка має залишатися зоною миру, як це було проголошено 2014 року. А Венесуелі, на думку Москви, має бути гарантовано право самостійно визначати свою долю без зовнішнього втручання, тим більше військового.

"Підтверджуємо нашу солідарність із венесуельським народом, підтримку курсу його боліваріанського керівництва, спрямованого на захист національних інтересів і суверенітету країни", — заявляє російська сторона.

Крім того, у відомстві повідомили, що посольство Росії в Каракасі продовжує працювати в штатному режимі з урахуванням поточної обстановки і підтримує постійний контакт із венесуельською владою і громадянами РФ.

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, США провели масштабну військову операцію проти Венесуели. У суботу 3 січня, близько другої години ночі за місцевим часом, у Каракасі було зафіксовано щонайменше сім вибухів.

Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро і його дружина були захоплені та вивезені за межі країни. Офіційна влада Венесуели на момент публікації не підтвердила і не спростувала цю інформацію.