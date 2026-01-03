Трамп повідомив про завершення операції США у Венесуелі: Мадуро захопили та вивезли з країни

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові захопили разом із дружиною та вивезли з країни президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Він повідомив, що операцію було проведено спільно з правоохоронними органами Сполучених Штатів.

Про успішне проведення військової операції у Венесуелі президент США Дональд Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Socail. Він також анонсував пресконференцію у своїй резиденції в Мар-а-Лаго об 11:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

"Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було захоплено та вивезено з країни", — повідомив Дональд Трамп.

Він пообіцяв озвучити деталі операції у Венесуелі згодом.

Телеканал CBS News із посиланням на неназвані джерела серед офіційних осіб США писав, що Ніколаса Мадуро захопили бійці спецпідрозділу армії США "Дельта". Він відповідав за операцію 2019 року, в результаті якої був ліквідований колишній лідер "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Військова операція у Венесуелі: деталі

Місцеві жителі повідомили про вибухи в Каракасі в ніч на 3 січня, також над Венесуелою бачили американські гелікоптери "Чинук".

Спочатку США офіційно не повідомляли про військову операцію у Венесуелі. ЗМІ повідомляли, що в країні Південної Америки було атаковано всі військові бази. Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження надзвичайного стану.

Телеканал CBS News із посиланням на джерела повідомляв, що Дональд Трамп віддав наказ про удари по Венесуелі за кілька днів. Операцію могли провести після Різдва, проте перенесли через погодні умови.