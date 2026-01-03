США вторглися до Венесуели: атаковано всі військові бази, на вулицях з'явилися танки (відео)

На тлі ударів по військових базах і аеропортах Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану у Венесуелі. Офіційно Вашингтон не коментує операцію, але джерела CBS News стверджують, що адміністрація Дональда Трампа обізнана про хід бомбардування Каракаса.

США почали військову операцію у Венесуелі. Поки що, мабуть, неофіційно, оскільки першими про вибухи в Каракасі близько 2-ї години ночі за місцевим часом повідомили місцеві жителі, і тільки після цього про це почали писати світові ЗМІ. Про те, що США напали на Венесуелу, свідчать численні фото і відео американських вертольотів "Чинук", які перебувають на озброєнні армії США. Фокус зібрав усе, що відомо.

Жителі Каракаса прокинулися сьогодні рано вранці, 3 січня, від серії вибухів над столицею Венесуели. Вони також повідомили про літаки, що пролітали над містом, і відключення електроенергії.

Вибухи в Каракасі — що відомо

"Цей звук розбудив мене, і коли я визирнув у вікно, я побачив клуби диму в Ла-Карлоті", — сказав житель Лас-Мерседеса. У Ла-Карлоті розташована авіабаза Генераліссімо де Міранда і військовий аеропорт.

З Ель-Вальє, розташованого на південному заході Каракаса, надходять повідомлення про вибухи у форті Тіуна, де розташовані штаб-квартира Міністерства оборони і командування армії Венесуели. Тим часом жителі Кумбрес-де-Курумо, розташованого недалеко від іншого входу в форт Тіуна, також повідомляли про те, що чули вибухи.

За словами очевидців, вони відчули перший вибух о 1:55 ранку. Місцеві жителі повідомляють, що були атаковані порти, військово-морське училище та інші військові об'єкти.

AH-64 Apache завдає ударів по військовій базі біля Каракаса

У соціальних мережах почали поширюватися відео та фотографії, на яких було видно вертольоти "Чинук", клуби диму і вогню.

Через годину після ймовірних вибухів офіційної інформації від США, як і раніше, не було. Президент США Дональд Трамп не робив жодних заяв.

Через дві години з'явилася заява від МЗС Венесуели.

"Боліваріанська Республіка Венесуела відкидає, засуджує і заявляє міжнародному співтовариству про кричущу військову агресію, вчинену нинішнім урядом Сполучених Штатів Америки проти території та населення Венесуели в цивільних і військових районах міста Каракаса, столиці Республіки, а також у штатах Міранда, Арагуа і Ла-Гуайра", — йдеться в заяві глави МЗС Венесуели Івана Хіля.

Хіль також заявив, що метою цього нападу є не що інше, як "захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема нафти і корисних копалин, у спробі насильно зломити політичну незалежність країни".

"Їм це не вдасться. Через більш ніж двісті років незалежності народ і його законний уряд залишаються непохитними в захисті суверенітету і невід'ємного права вирішувати свою долю. Спроба розв'язати колоніальну війну, щоб зруйнувати республіканську форму правління і нав'язати "зміну режиму" в союзі з фашистською олігархією, зазнає невдачі, як і всі попередні спроби", — написав Гіль, повідомивши, що президент Ніколас Мадуро розпорядився про реалізацію всіх планів національної оборони і вся країна повинна бути мобілізована "для протидії цій імперіалістичній агресії".

Також він закликав народи та уряди Латинської Америки, Карибського басейну і всього світу "мобілізуватися в активній солідарності перед обличчям цієї імперської агресії".

Вибухи біля Каракаса

У соцмережах поширюють повідомлення, що Мадуро було евакуйовано з палацу Мілафлорес, офіційної резиденції.

Також повідомляється, що Сполучені Штати деактивували всі транспондери на своїх літаках, що означає неможливість відстеження американських військових літаків у теперішньому часі. У той час як у Каракасі, Венесуела, повідомляється про триваючі вибухи.

Вибухи в Каракасі

На вулицях столиці Венесуели було помічено військову техніку.

У Білому домі знають про вибухи в Каракасі — що відомо

За даними джерел CBS News, представники адміністрації Трампа заявили, що їм відомо про повідомлення про вибухи і військові літаки над Каракасом, однак на запити про коментарі з боку Білого дому не було негайної відповіді, як і з боку уряду Венесуели.

Президент сусідньої Колумбії Густаво Петро заявив у повідомленні в соціальних мережах, що хтось "наразі бомбить Каракас", не уточнивши, хто саме.

"Увага всьому світу: Венесуелу атакували ракетами", — заявив він, закликаючи до проведення засідання Організації Об'єднаних Націй.

Журналістка Дженніфер Джейкобс повідомила, що президент США Дональд Трамп віддав наказ про нанесення ударів по об'єктах на території Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські офіційні особи, оскільки адміністрація рано вранці в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Джейкоб повідомляє, що в Білому домі в курсі про вибухи в Каракасі

Фокус одним із перших повідомив про вибухи в Каракасі і про той факт, що над столицею Венесуели були помічені американські вертольоти "Чинук".

Нагадаємо, повідомлення про вибухи в Каракасі з'явилися після кількох місяців обстрілів американськими військовими суден, які, ймовірно, займаються контрабандою наркотиків у регіоні, і на тлі тиску адміністрації Трампа на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У регіон було направлено тисячі американських військовослужбовців і кілька військово-морських суден, і президент Трамп упродовж кількох тижнів натякав на можливість масштабнішої військової операції.