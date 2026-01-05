Хегсет потроллил российскую ПВО, которая "прозевала" атаку США на Венесуэлу (видео)

Глава Пентагона высказался по поводу операции "Полночный молот" по захвату Николаса Мадуро в Каракасе. И не преминул заявить насчет того, как российская ПВО ничем не помогла против американской техники.

"Три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, около 200 наших лучших американцев собрались в центре города. Похоже, российская ПВО сработала не так уж хорошо, не правда ли?" – заявил Пит Хегсет в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния во время своего тура "Арсенал свободы".

Глава Министерства войны США посетил судостроительные предприятия и военный вербовочный пункт. В ведомстве уже заявили, что цель визита — подчеркнуть роль американского производства и кадрового потенциала в поддержке национальной обороны. А тур "Арсенал свободы" призван подчеркнуть важность оборонно-промышленной базы и ее способность эффективно и в больших масштабах снабжать вооруженные силы США.

Официальные лица заявили, что эта инициатива соответствует программе президента Дональда Трампа "мир через силу".

"Вот как выглядит восстановление сдерживания. И именно так мы поддерживаем мир в опасном мире. Пусть не будет никаких сомнений. При президенте Трампе Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над своими морями и к поддержанию бесперебойности жизненно важных мировых судоходных путей. Более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров Золотого флота до передовых подводных лодок, которые вы строите прямо здесь, обеспечит это неоспоримое сдерживание", — заявил Хегсет.

Российская ПВО в Венесуэле — что известно

Вся противовоздушная оборона Венесуэлы была построена на российских системах, а основой наземной ПВО является 1 – 2 дивизиона ЗРК С-300ВМ, 3 – 9 ЗРК "Бук-М2Е", более 6 ЗРК С-125 "Печора-2М".

В октябре 2024 года Россия дополнительно поставила в Венесуэлу несколько зенитно-ракетных комплексов – систему "Панцирь" и комплекс "Бук-М2", доставленных несколькими рейсами самолетов Ил-76ТД.

А основу венесуэльских воздушных сил составляют 21 российский истребитель Су-30МКВ (венесуэльская версия Су-30МК2).

Во время американских ударов по Венесуэле поставленные Россией венесуэльцам средства ПВО не сработали.

Российская ПВО в Венесуэле Фото: Соцсети

Напомним, ранее 5 января Госдеп США выпустил сразу два официальных сообщения. Одно было для всего мира, а второе – персонально для России.

Также Фокус писал, как прошел первый суд над Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес. Мадуро назвал себя президентом Венесуэлы и отрицает все обвинения.