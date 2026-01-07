Экипаж российского теневого танкера "Маринера" могут судить в США, — Белый дом

Кэролайн Ливитт, выступая перед журналистами, заявила, что экипажу судна "Bella 1", переименованного в "Marinera" под российским флагом, грозит судебное преследование за нарушения федерального закона США.

История со скандальным теневым танкером "Bella 1", который пытался избежать преследования США, сменив порт приписки на российский и название на "Marinera", продолжается. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что экипаж судна могут судить, пишет Reuters.

"Это было судно теневого флота Венесуэлы, перевозившее нефть, находившуюся под санкциями", — заявила Ливитт.

Она заявила, что США работают с Венесуэлой и нефтяной промышленностью над сделкой, которая касается санкционированной нефти, находящейся на судах и она скоро прибудет в США. И, возможно, туда же прибудет команда танкера.

"Экипажу теперь грозит судебное преследование за любое соответствующее нарушение федерального закона, и при необходимости они будут доставлены в Соединенные Штаты для дальнейшего судебного преследования", — сообщила она.

По данным американского командования, танкер ранее отключил систему идентификации, сменил название и был перерегистрирован под российским флагом.

Россия направила в Атлантику корабли и подводную лодку ВМФ для сопровождения танкера. Но они ничего не сделали, когда американцы пошли на штурм.

Ранее в РФ осудили операцию США, заявив, что "ни одно государство не имеет права применять силу против судов, должным образом зарегистрированных в юрисдикции других стран" в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. США не подписывали эту конвенцию.

А в МИД РФ "потребовали" от американской стороны обеспечить "гуманное и достойное обращение" с экипажем танкера, "неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину".

Также высказался председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Захват судна "Маринера", шедшего под российским флагом в международных территориальных водах, безусловно, нарушение морского права и конвенций ООН. Это пиратство XXI века со стороны англосаксов", — сказал Слуцкий.

Он добавил, что ссылки на санкционный режим не могут быть оправданием для захвата судна. "США все больше действуют по "праву силы", игнорируя "силу права", — сообщил россиянин.

Напомним, Фокус писал о том, как в РФ отреагировали на захват двух теневых танкеров армией США.

Ранее The New York Timas сообщило, что пять кораблей, которые были заблокированы под Венесуэлой, изменили порт регистрации и подняли флаг РФ.