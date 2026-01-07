Екіпаж російського тіньового танкера "Маринера" можуть судити у США, — Білий дім

Керолайн Лівітт, виступаючи перед журналістами, заявила, що екіпажу судна "Bella 1", перейменованого на "Marinera" під російським прапором, загрожує судове переслідування за порушення федерального закону США.

Історія зі скандальним тіньовим танкером "Bella 1", який намагався уникнути переслідування США, змінивши порт приписки на російський і назву на "Marinera", триває. Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що екіпаж судна можуть судити, пише Reuters.

"Це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило нафту, що перебувала під санкціями", — заявила Лівітт.

Вона заявила, що США працюють із Венесуелою і нафтовою промисловістю над угодою, яка стосується санкціонованої нафти, яка перебуває на суднах, і вона скоро прибуде до США. І, можливо, туди ж прибуде команда танкера.

"Екіпажу тепер загрожує судове переслідування за будь-яке відповідне порушення федерального закону, і за необхідності їх буде доставлено до Сполучених Штатів для подальшого судового переслідування", — повідомила вона.

За даними американського командування, танкер раніше відключив систему ідентифікації, змінив назву і був перереєстрований під російським прапором.

Росія направила в Атлантику кораблі та підводний човен ВМФ для супроводу танкера. Але вони нічого не зробили, коли американці пішли на штурм.

Російський флот був на місці, але нічого не зробив під час захоплення танкера Фото: U.S. Army

Раніше в РФ засудили операцію США, заявивши, що "жодна держава не має права застосовувати силу проти суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикції інших країн" відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. США не підписували цієї конвенції.

А в МЗС РФ "зажадали" від американської сторони забезпечити "гуманне і гідне поводження" з екіпажем танкера, "неухильно дотримуватися їхніх прав та інтересів, а також не перешкоджати їхньому якнайшвидшому поверненню на Батьківщину".

Також висловився голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

"Захоплення судна "Маринера", що йшло під російським прапором у міжнародних територіальних водах, безумовно, є порушенням морського права і конвенцій ООН. Це піратство XXI століття з боку англосаксів", — сказав Слуцький.

США захопили танкер "Белла 1" Фото: U.S. Army

Він додав, що посилання на санкційний режим не можуть бути виправданням для захоплення судна. "США все більше діють за "правом сили", ігноруючи "силу права", — повідомив росіянин.

Раніше The New York Timas повідомило, що п'ять кораблів, які були заблоковані під Венесуелою, змінили порт реєстрації та підняли прапор РФ.