Гегсет пригрозив продовжити блокаду всього "тіньового флоту" РФ: Москва називає це "піратством"

Міністр війни США заявив, що перевезення венесуельської нафти на тіньових танкерах — це крадіжка у народу Венесуели. Тому США контролюватимуть торгівлю енергоносіями.

"США продовжують примусову блокаду всіх суден "тіньового флоту", які здійснюють незаконні перевезення венесуельської нафти з метою фінансування незаконної діяльності, що є розкраданням коштів у народу Венесуели. Допускатиметься буде виключно правомірна торгівля енергоносіями — відповідно до критеріїв, встановлених Сполученими Штатами", — написав Піт Гегсет у соцмережі Х.

Піт Гегсет заявив, що США на двох тіньових танкерах не зупиняться Фото: Скриншот

Пост з'явився після того, як військові США взяли на абордаж одразу два тіньові танкери в Карибському морі, включно із судном "Bella 1", за яким ганялися кілька тижнів. У якийсь момент команда намалювала на його борту російський прапор, а в Кремлі терміново заявили, що це російське судно, яке тепер називається "Маринера", і направили офіційний дипломатичний запит із вимогою до США припинити переслідування судна.

Друге судно — це танкер "M Sophia", на борту якого міститься приблизно 2 мільйони барелів нафти марки Merey, відвантаженої з нафтового термінала Хосе (JOT) у Венесуелі приблизно 26-29 грудня, що підтверджують супутникові знімки і портові звіти.

Попередній рейс надвеликого танкера (VLCC) також відбувся з Венесуели, де на початку серпня 2025 року він аналогічним чином завантажив близько 2 мільйонів барелів нафти марки Merey, перш ніж попрямувати на шельф Малайзії (EOPL). Ймовірно, санкціонований вантаж був перевантажений на інше судно шляхом прихованого перевантаження.

Реакція Росії на захоплення тіньових танкерів із нафтою з Венесуели

Міністерство транспорту Росії заявило, що втратило зв'язок із російським нафтовим танкером "Bella 1" (тепер "Marinera") після його захоплення США.

Російське міністерство засудило операцію, додавши, що "жодна держава не має права застосовувати силу проти суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикції інших країн" відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. США не підписували цієї конвенції.

Тим часом російський сенатор Андрій Клішас заявив, що операція США проти тіньового флоту — це "відверте піратство".

У Росії дуже обурені операцією США проти тіньового флоту Фото: Скриншот

"Після "операції правоохоронних органів" з убивством кількох десятків людей на території Венесуели США зайнялися відвертим піратством у відкритому морі. Усе за горезвісними "правилами", порушуючи норми міжнародного права", — повідомив сенатор, припустившись помилки в слові "горезвісний".

А МЗС РФ уже закликало США "не заважати поверненню на Батьківщину росіян із судна "Маринера"

"Росія закликає американську сторону забезпечити гуманне і гідне поводження з російськими громадянами на танкері", — повідомляє ТАСС.

"З урахуванням інформації, що надходить про наявність серед екіпажу російських громадян, вимагаємо від американської сторони забезпечити гуманне і гідне поводження з ними, неухильно дотримуватися їхніх прав та інтересів, а також не перешкоджати їхньому якнайшвидшому поверненню на Батьківщину", — заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, США показали, як проходила операція із захоплення тіньових танкерів із венесуельською нафтою.

Раніше The New York Timas повідомило, що п'ять кораблів, які були заблоковані під Венесуелою, змінили порт реєстрації та підняли прапор РФ.