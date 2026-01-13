Українські моряки із затриманого США танкеру Marinera все ще перебувають у морі, — ЗМІ

На борту нафтового танкера Bella 1 (Marinera), який заарештований США, все ще перебувають 17 українців. Зараз вони знаходяться у морі.

Судно йшло з Венесуели під прапор Росії. Про ситуацію на судні розповіли у посольстві України у Сполучених Штатах, передає liga.net.

Українські громадяни із заарештованого американцями 7 січня "тіньового" танкера Bella 1 (Marinera), що йшов із Венесуели під прапором РФ, усе ще перебувають у морі. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило посольство України у Сполучених Штатах.

17 громадян України надалі перебувають серед членів екіпажу судна Bella 1. Цю інформацію підтвердили у Держдепі США.

За даними посольства, ситуацію перебуває під їхнім контролем. Вони постійно підтримують контакти з федеральними відомствами США, а також з міністерствами й органами в Україні, які долучені до ситуації. Вони відстежують розвиток ситуації та забезпечують обмін даними у цій справі.

Відео дня

Зокрема, посольство передало США офіційну ноту, у якій просять повідомити правовий і процесуальний статус українських моряків, а також забезпечити невідкладний консульський доступ до цих громадян після прибуття танкера до американського порту.

Будь-які процесуальні дії будуть проведені лише після того, як судно буде супроводжено до порту США.

Захоплення танкера Marinera

7 січня стало відомо про затримання танкера Bella-1, який майже тиждень тікав від берегової охорони США. Під час втечі танкер вирішив змінити прапор, намалювавши російський "триколор" і отримавши назву Marinera. Після цього РФ, як написали західні медіа, нібито попросила США не нападати на корабель.

Згодом на виручку нафтовому танкеру рушила російська флотилія з Мурманська. Йшлося, зокрема, про підводний човен і про інші кораблі, тип яких не вказували.

Тим часом близько 15-ї години агентство Reuters повідомило, що американські війська розпочали спецоперацію з узяття під контроль "Bella-1/Marianera". Крім того, з'явилися кадри південного командування з узяттям на абордаж танкера Sophia.

У МЗС РФ у відповідь на захоплення російського танкера закликали дотримуватися прав та інтересів росіян, які були серед екіпажу. У Міністерстві транспорту РФ зі свого боку звинуватили США в порушенні конвенції ООН з морського права.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт увечері 7 січня заявила, що екіпаж російського тіньового танкера Marinera можуть судити у США, оскільки це було судно "тіньового флоту" Венесуели, яке перевозило підсанкційну нафту.

9 січня США захопили ще один танкер російського тіньового флоту.

Видання The New York Times 8 січня писало, що захоплення танкера "Маринера" було "однією з найбільш провокаційних операцій" проти РФ і ще однією образою для Володимира Путіна з боку президента США Дональда Трампа.