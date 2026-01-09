США захватили танкер Olina: появилось официальное подтверждение (видео)

Южное командование Вооруженных сил США подтвердило, что сегодня был захвачен нефтяной танкер Olina. Судно как раз шло в Карибском море.

Танкер шел под флагом Восточного Тимора, и принадлежал к кораблям, которые находились под санкциями США. Видео опубликовали в X.

В сообщении Воздушного командования говорится, что межведомственные силы снова послали четкий сигнал, что для преступников нет безопасного убежища.

Операцию осуществляли вертолеты ВС США, с которого высадился десант. Был привлечен корабль ВМС США "Джеральд Р. Форд".

Также в США отметили, что операция "Южное копье" Минобороны США демонстрирует непоколебимое желание защищать страну восстанавливать безопасность в Западном полушарии.

Ранее стало известно, что США начали захват в Карибском море нефтяного танкера Olina, ранее следовавшего из Венесуэлы. По информации журналистов, ранее судно имело название Міпегѵа М и было под санкциями США из-за роли в транспортировке нефти РФ. По мнению авторов материала, эта операция может обострить напряженность между Белым домом и Кремлем.

Захват двух танкеров военными США

Напомним, что 16 декабря США объявили тотальную блокаду для любых нефтяных танкеров, следующих либо в Венесуэлу, либо из портов Венесуэлы.

31 декабря члены нефтяного танкера Bella-1 нарисовали на корпусе судна изображение российского флага. Американские официальные лица заявили, что перед этим судно Bella-1 шло под флагом Гайаны, который, по их словам, недействителен. Береговая охрана попыталась подняться на борт танкера. Впрочем заявление о российском статусе может еще больше осложнить юридические аспекты захвата судна, отметили США. Также танкер кроме флага получил новое название — Marinera.

В России заявили, что следят за ситуацией и просят не мешать возвращению россиян в РФ.

7 января появилась информация о том, что США проводят операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera.

Во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности российская подводная лодка. Однако они якобы не оказывали никакого сопротивления.

Позже стало известно, что США захватили еще один нефтяной танкер, который осуществлял незаконную деятельность в Карибском море.

В СМИ появилась информация, что по меньшей мере еще три танкера, которые находятся под санкциями США, перешли под российскую юрисдикцию. Все они объявили порты приписки в российских городах Сочи или Таганрог.