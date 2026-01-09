США захопили танкер Olina: з'явилось офіційне підтвердження (відео)

Південне командування Збройних сил США підтвердило, що сьогодні було захоплено нафтовий танкер Olina. Судно саме йшло у Карибському морі.

Танкер ішов під прапором Східного Тімора, і належав до кораблів, які перебували під санкціями США. Відео опубілкували в X.

У повідомленні Повітряного командування йдеться, що міжвідомчі сили знову надіслали чіткий сигнал, що для злочинців немає безпечного притулку.

Операцію здійснювали вертольоти ЗС США, з якого висадився десант. Було залучено корабель ВМС США "Джеральд Р. Форд".

Також у США наголосили, що операція "Південний спис" Міноборони США демонструє непохитне бажання захищати країну відновлювати безпеку в Західній півкулі.

Раніше стало відомо, що США почали захоплення в Карибському морі нафтового танкера Olina, що раніше випливало з Венесуели. За інформацією журналістів, раніше судно мало назву Мinerva М і було під санкціями США через роль у транспортуванні нафти РФ. На думку авторів матеріалу, ця операція може загострити напруженість між Білим домом і Кремлем.

Захоплення двох танкерів військовими США

Нагадаємо, що 16 грудня США оголосили тотальну блокаду для будь-яких нафтових танкерів, які прямують або до Венесуели, або з портів Венесуели.

31 грудня члени нафтового танкера Bella-1 намалювали на корпусі судна зображення російського прапора. Американські офіційні особи заявили, що перед цим судно Bella-1 йшло під прапором Гайани, який, за їхніми словами, недійсний. Берегова охорона спробувала піднятися на борт танкера. Утім заява про російський статус може ще більше ускладнити юридичні аспекти захоплення судна, наголосили США. Також танкер крім прапора отримав нову назву — Marinera.

У Росії заявили, що стежать за ситуацією та просять не заважати поверненню росіян до РФ.

7 січня з'явилася інформація про те, що США проводять операцію із затримання нафтового танкера Marinera.

Під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема російський підводний човен. Однак вони нібито не чинили жодного опору.

Пізніше стало відомо, що США захопили ще один нафтовий танкер, який здійснював незаконну діяльність у Карибському морі.

У ЗМІ з'явилася інформація, що щонайменше ще три танкери, які перебувають під санкціями США, перейшли під російську юрисдикцію. Усі вони оголосили порти приписки в російських містах Сочі або Таганрог.