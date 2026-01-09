США захоплюють танкер Olina в Карибському морі, — Reuters

США почали захоплення в Карибському морі нафтового танкера Olina, що раніше випливало з Венесуели. За даними журналістів, ця судно було під санкціями Штатів через транспортування російської нафти.

Про захоплення танкера Olina Сполученими Штатами Америки пише 9 січня Reuters із посиланням на неназваних американського чиновника та ознайомлене з судноплавством в регіоні джерело. За даними журналістів, операція проходить поблизу острова Тринідад і є частиною зусиль Білого дому з контролю над експортом венесуельської нафти.

В інформаційному агентстві зазначили, що це вже п'ятий подібний захід за останні тижні. Дотичний до судноплавства інсайдер з посиланням на публічну базу даних Equasis сказав, що судно, яке фальшиво ходило під прапором Східного Тимору, раніше випливло з Венесуели та повернулося до акваторії регіону, коли було захоплене американцями.

Відео дня

Видання The Wall Street Journal пише з посиланням на офіційних осіб і компанію Vanguard, що займається безпекою та відстеженням судноплавства, що Берегова охорона США піднялася на борт танкера Olina вранці 9 січня. За інформацією журналістів, раніше судно мало назву Мinerva М і було під санкціями США через роль у транспортуванні нафти РФ. На думку авторів матеріалу, ця операція може загострити напруженість між Білим домом і Кремлем.

США захоплює танкери біля Венесуели

7 січня США провели операцію з захоплення російського танкера Marinera у водах Атлантики. Перед тим судно, зареєстроване під прапором РФ, переслідували протягом двох тижнів.

Того ж дня США захопили ще один нафтовий танкер — M/T Sophia. Він перебував під американськими санкціями та йшов без прапора.

8 січня ЗМІ розповіли, що захопленим США танкером Marinera володіє бізнесмен з тимчасово окупованого Криму Ілля Бугай.