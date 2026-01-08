Захопленим США танкером Marinera володіє бізнесмен з Криму: ЗМІ розкрили деталі (фото)

Нафтовий танкер Marinera, який Європейське командування Збройних сил США захопило в Атлантичному океані, належить російській компанії "Буревестмарин". Журналісти з'ясували, що нею володіє підприємець із тимчасово окупованого Криму Ілля Бугай.

Про власника захопленого США танкера "Марінера" (раніше він мав назву Bella 1) пише 8 січня видання Finanсial Times. За інформацією журналістів, у грудні 23-річне судно купила російська компанія "Буревестмарин", тож тепер воно офіційно та легально працює під юрисдикцією РФ.

З посиланням на російські корпоративні дані автори статті розповіли, що "Буревестмарин" у липні 2025 року заснував в російській Рязані бізнесмен із тимчасово окупованого Криму Ілля Бугай, який указаний як генеральний менеджер нафтотрейдерської компанії.

Про те, що "Марінера" належить Бугаю, пише також "Новая газета. Европа" із посиланням на дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (ІМО) та Єдиного державного реєстру юридичних осіб. За інформацією журналістів, Ілля Бугай є директором і єдиним власником "Буревестмарина".

За даними видання, про те, що вона дійсно займалася морськими перевезеннями, свідчать пов'язані з судноплавством вакансії, опубліковані у 2025 році на російських сайтах для пошуку роботи.

Журналісти розповіли, що з 2018 року Бугай також є генеральним директором компанії "Руснефтехимторг": у 2020 році її прибуток сягнув 4 млрд рублів, однак потім сильно скоротився, а у 2024 році компанія отримала збитки.

У соцмережах Іллі Бугая вказано, що у 2008 році він закінчив Кримський федеральний університет, а наразі живе у Москві.

Власник танкера "Марінера" Ілля Бугай Фото: Новая газета Європа

За даними видання BBC, раніше танкер "Марінера" належав компанії Louis Marine Shipholding Enterprises, що базується в Туреччині. У 2024 році США запровадили проти нього санкції за звинуваченнями у перевезенні іранської нафти. Журналісти зазначили, що такі судна можуть також перевозити нафтопродукти в інтересах Венесуели чи РФ.

Танкер "Марінера" захопили США: деталі операції

Про те, що американський десант намагається захопити російський танкер, інформаційне агентство Reuters повідомило вдень 7 січня. Журналісти зазначили, що США проводять операцію проти пов'язаного з Венесуелою танкера, який зареєстрований під прапором РФ. Росія зверталася до США з проханням припинити переслідувати судно, а також поблизу місця подій перебували російські кораблі.

Пізніше Південне Командування Збройних сил США підтвердило захоплення ще одного нафтового танкера M/T Sophia.

В МЗС РФ у відповідь на захоплення російського танкера закликали дотримуватися прав й інтересів росіян, які були серед екіпажу. В Міністерстві транспорту РФ своєю чергою звинуватили США в порушенні конвенції ООН щодо морського права.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт ввечері 7 січня заявила, що екіпаж російського тіньового танкера "Маринера" можуть судити у США, оскільки це було судно "тіньового флоту" Венесуели, що перевозило підсанкційну нафту.

Видання The New York Times 8 січня писало, що захоплення танкера "Марінера" було "однією з найбільш провокаційних операцій" проти РФ і ще однією образою для Володимира Путіна з боку президента США Дональда Трампа.