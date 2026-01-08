Захваченным США танкером Marinera владеет бизнесмен из Крыма: СМИ раскрыли детали (фото)

Нефтяной танкер Marinera, который Европейское командование Вооруженных сил США захватило в Атлантическом океане, принадлежит российской компании "Буревестмарин". Журналисты выяснили, что ею владеет предприниматель из временно оккупированного Крыма Илья Бугай.

О владельце захваченного США танкера "Маринера" (ранее он назывался Bella 1) пишет 8 января издание Finanсial Times. По информации журналистов, в декабре 23-летнее судно купила российская компания "Буревестмарин", и теперь оно официально и легально работает под юрисдикцией РФ.

Со ссылкой на российские корпоративные данные авторы статьи рассказали, что "Буревестмарин" в июле 2025 года основал в российской Рязани бизнесмен из временно оккупированного Крыма Илья Бугай, который указан как генеральный менеджер нефтетрейдерской компании.

О том, что "Маринера" принадлежит Бугаю, пишет также "Новая газета. Европа" со ссылкой на данные Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (ИМО) и Единого государственного реестра юридических лиц. По информации журналистов, Илья Бугай является директором и единственным владельцем "Буревестмарина".

По данным издания, о том, что она действительно занималась морскими перевозками, свидетельствуют связанные с судоходством вакансии, опубликованные в 2025 году на российских сайтах для поиска работы.

Журналисты рассказали, что с 2018 года Бугай также является генеральным директором компании "Руснефтехимторг": в 2020 году ее прибыль достигла 4 млрд рублей, однако затем сильно сократилась, а в 2024 году компания получила убытки.

В соцсетях Ильи Бугая указано, что в 2008 году он окончил Крымский федеральный университет, а сейчас живет в Москве.

Владелец танкера "Маринера" Илья Бугай Фото: Новая газета Европа

По данным издания BBC, ранее танкер "Маринера" принадлежал компании Louis Marine Shipholding Enterprises, базирующейся в Турции. В 2024 году США ввели против него санкции по обвинениям в перевозке иранской нефти. Журналисты отметили, что такие суда могут также перевозить нефтепродукты в интересах Венесуэлы или РФ.

Танкер "Маринера" захватили США: детали операции

О том, что американский десант пытается захватить российский танкер, информационное агентство Reuters сообщило днем 7 января. Журналисты отметили, что США проводят операцию против связанного с Венесуэлой танкера, который зарегистрирован под флагом РФ. Россия обращалась к США с просьбой прекратить преследовать судно, а также вблизи места событий находились российские корабли.

Позже Южное Командование Вооруженных сил США подтвердило захват еще одного нефтяного танкера M/T Sophia.

В МИД РФ в ответ на захват российского танкера призвали соблюдать права и интересы россиян, которые были среди экипажа. В Министерстве транспорта РФ в свою очередь обвинили США в нарушении конвенции ООН по морскому праву.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вечером 7 января заявила, что экипаж российского теневого танкера "Маринера" могут судить в США, поскольку это было судно "теневого флота" Венесуэлы, перевозившее подсанкционную нефть.

Издание The New York Times 8 января писало, что захват танкера "Маринера" был "одной из самых провокационных операций" против РФ и еще одним оскорблением для Владимира Путина со стороны президента США Дональда Трампа.