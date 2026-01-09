США захватывают танкер Olina в Карибском море, — Reuters

США начали захват в Карибском море нефтяного танкера Olina, ранее следовавшего из Венесуэлы. По данным журналистов, это судно было под санкциями Штатов из-за транспортировки российской нефти.

О захвате танкера Olina Соединенными Штатами Америки пишет 9 января Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника и знакомый с судоходством в регионе источник. По данным журналистов, операция проходит вблизи острова Тринидад и является частью усилий Белого дома по контролю над экспортом венесуэльской нефти.

В информационном агентстве отметили, что это уже пятое подобное мероприятие за последние недели. Причастный к судоходству инсайдер со ссылкой на публичную базу данных Equasis сказал, что судно, которое фальшиво ходило под флагом Восточного Тимора, ранее выплыло из Венесуэлы и вернулось в акваторию региона, когда было захвачено американцами.

Издание The Wall Street Journal пишет со ссылкой на официальных лиц и компанию Vanguard, занимающуюся безопасностью и отслеживанием судоходства, что Береговая охрана США поднялась на борт танкера Olina утром 9 января. По информации журналистов, ранее судно имело название Міпегѵа М и было под санкциями США из-за роли в транспортировке нефти РФ. По мнению авторов материала, эта операция может обострить напряженность между Белым домом и Кремлем.

США захватывает танкеры возле Венесуэлы

7 января США провели операцию по захвату российского танкера Marinera в водах Атлантики. Перед тем судно, зарегистрированное под флагом РФ, преследовали в течение двух недель.

В тот же день США захватили еще один нефтяной танкер — M/T Sophia. Он находился под американскими санкциями и шел без флага.

8 января СМИ рассказали, что захваченным США танкером Marinera владеет бизнесмен из временно оккупированного Крыма Илья Бугай.