Дрони атакували морський порт у Краснодарському краю РФ: палає трубопровід

Увечері 21 грудня у Краснодарській області Росії оголосили тривогу через ракетну небезпеку та загрозу БпЛА: після серії вибухів влада повідомила про пожежу на трубопроводі.

Як повідомив місцевий оперативний штаб, пожежа на трубопроводі терміналу у морському порту Тамані трапилася нібито внаслідок падіння уламків БпЛА. Офіційну заяву про наслідки обстрілу цитують російські медіа.

"Уламки БпЛА пошкодили трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна Темрюського району Краснодарського краю", — йдеться у повідомленні.

Російські Telegram-канали з посиланням на дані очевидців стверджують, що у регіоні пролунало щонайменше 5 вибухів. Також росіяни скаржаться на гул моторів у небі від прольоту безпілотників і яскраві спалахи у небі.

Влада стверджує, що площа займання внаслідок атаки охопила близько 100 квадратних метрів. На місце прибули оперативні служби, зокрема пожежники. Також росіяни повідомляють, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Перед цим також увечері 21 грудня у регіоні оголошували ракетну небезпеку.

Російська служба BBC пише, що у селищі Волна діє морський порт Тамань. Там серед іншого працюють термінали для перевалки нафтових продуктів та зрідженого вуглеводневого газу тощо.

Варто зазначити, що перед цим російські Міноборони заявило про нібито успішне збиття 35 безпілотників над регіонами РФ у період з 20:00 до 23:30 години.

Нагадаємо, 19 грудня дрони атакували один із найбільших хімічних заводів у Росії.

Також 19 грудня в російському Орлі ракети вдарили по місцевій ТЕЦ, у мешканців зникло світло та тепло.