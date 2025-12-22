Дроны атаковали морской порт в Краснодарском крае РФ: пылает трубопровод

Вечером 21 декабря в Краснодарской области России объявили тревогу из-за ракетной опасности и угрозы БпЛА: после серии взрывов власти сообщили о пожаре на трубопроводе.

Как сообщил местный оперативный штаб, пожар на трубопроводе терминала в морском порту Тамани случился якобы в результате падения обломков БпЛА. Официальное заявление о последствиях обстрела цитируют российские медиа.

"Обломки БпЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюсского района Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на данные очевидцев утверждают, что в регионе прозвучало не менее 5 взрывов. Также россияне жалуются на гул моторов в небе от пролета беспилотников и яркие вспышки в небе.

Власти утверждают, что площадь возгорания в результате атаки охватила около 100 квадратных метров. На место прибыли оперативные службы, в частности пожарные. Также россияне сообщают, что пострадавших в результате обстрела нет.

Перед этим также вечером 21 декабря в регионе объявляли ракетную опасность.

Русская служба BBC пишет, что в поселке Волна действует морской порт Тамань. Там среди прочего работают терминалы для перевалки нефтяных продуктов и сжиженного углеводородного газа и тому подобное.

Стоит отметить, что перед этим российские Минобороны заявило о якобы успешном сбитии 35 беспилотников над регионами РФ в период с 20:00 до 23:30 часов.

Напомним, 19 декабря дроны атаковали один из крупнейших химических заводов в России.

Также 19 декабря в российском Орле ракеты ударили по местной ТЭЦ, у жителей пропал свет и тепло.