Дорога перекрыта: дроны атаковали один из крупнейших химических заводов России (видео)

Под утро 19 декабря беспилотники атаковали Самарскую область России, где под ударом оказалось одно из крупнейших химических предприятий страны. На месте поднялся пожар.

Дроны поразили "Тольяттиазот" (ТОАЗ), попав по объектам предприятия. Об этом рассказал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Сначала в городе Тольятти прогремела серия взрывов, после чего очевидцы сообщили о пожаре на заводе. Туда отправились оперативные службы, в частности пожарные бригады, чтобы ликвидировать последствия возгорания.

"Тольяттиазот" — одна из крупнейших химических компаний России, входит в десятку крупнейших производителей аммиака в мире", — пояснил Андрющенко.

Об атаке на предприятие также сообщали OSINT-каналы. Кадры, которые распространяют в сети, свидетельствуют о том, что пожар на заводе видно из соседних населенных пунктов.

Также Telegram-каналы рассказывают, что в результате атаки местные службы перекрыли дорогу к предприятию. Официально российские власти атаку на Тольятти не комментируют, также неизвестно обо всех последствиях ночного обстрела.

Стоит отметить, что "Тольяттиазот" в 2021 году вошел в рейтинг журнала Forbes "200 крупнейших частных компаний России", где занял 184 строчку. Выручка предприятия в то время составляла более 55 миллиардов рублей.

Напомним, в ночь на 19 декабря ракеты атаковали российский Орел: после серии взрывов начались перебои со светом.

Накануне дроны атаковали российские Ростов и Батайск, в результате чего было поражено судно в морском порту.