Дорогу перекрито: дрони атакували один з найбільших хімічних заводів Росії (відео)

Під ранок 19 грудня безпілотники атакували Самарську область Росії, де під ударом опинилося одне з найбільших хімічних підприємств країни. На місці здійнялася пожежа.

Дрони уразили "Тольяттіазот" (ТОАЗ), поціливши по об'єктах підприємства. Про це розповів голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Спершу у місті Тольятті прогриміла серія вибухів, після чого очевидці повідомили про пожежу на заводі. Туди вирушили оперативні служби, зокрема пожежні бригади, щоб ліквідувати наслідки займання.

"Тольяттіазот" — одна з найбільших хімічних компаній Росії, входить до десятки найбільших виробників аміаку у світі", — пояснив Андрющенко.

Про атаку на підприємство також повідомляли OSINT-канали. Кадри, які поширюють у мережі, свідчать про те, що пожежу на заводі видно з сусідніх населених пунктів.

Також Telegram-канали розповідають, що внаслідок атаки місцеві служби перекрили дорогу до підприємства. Офіційно російська влада атаку на Тольятті не коментує, також невідомо про усі наслідки нічного обстрілу.

Варто зазначити, що "Тольяттіазот" у 2021 році ввійшов до рейтингу журналу Forbes "200 найбільших приватних компаній Росії", де зайняв 184 сходинку. Виручка підприємства на той час складала понад 55 мільярдів рублів.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня ракети атакували російський Орел: після серії вибухів почалися перебої зі світлом.

Напередодні дрони атакували російські Ростов та Батайськ, внаслідок чого було уражено судно у морському порту.