Нічна атака БПЛА на Ростов і Батайськ: уражено вантажне судно, зросла кількість жертв

Влада Ростовської області повідомила про атаку БПЛА на Батайськ, Ростов-на-Дону і Таганрог у ніч на 18 грудня. Повідомляється, що в результаті ударів загинули троє росіян і ще 9 дістали поранення.

Про наслідки ударів по Батайську і Ростову повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь. Станом на 5:21 було відомо про двох загиблих і трьох поранених в ростовському порту та одного загиблого і шістьох поранених у Ростові-на-Дону.

За словами Слюсаря, внаслідок атаки на порт у Ростові-на-Дону загорілося вантажне судно. Загинули двоє членів екіпажу, що в момент удару були на борту, ще троє дістали поранення. Російський губернатор заявив про ліквідацію пожежі на площі 20 квадратних метрів. За інформацією російських рятувальних служб, в пошкодженій багатоповерхівці в західній частині міста постраждалих не було.

У Батайську, за даними Юрія Слюсаря, були поранені семеро росіян. Четверо з них отримали медичну допомогу на місці, троє були госпіталізовані — один із них помер. В частині допису про загиблих і поранених у Батайську губернатор не уточнює причину, хоча до того писав про атаку БПЛА на місто.

За припущенням OSINT-каналу Supernova+, в порту Ростова-на-Дону були уражені термінал перевалки нафти і нафтоналивний танкер "Валерій Горчаков" (Valery Gorchakov).

OSINT-аналітики пишуть про ураження нафтоналивного танкера "Валерій Горчаков" в Ростові-на-Дону Фото: supernova

В Міністерстві оборони Росії відзвітували про нібито перехват і знищення 77 безпілотників з 20:00 17 грудня по 7:00 18 грудня. З них 31 над територією Брянської області, 5 над акваторією Чорного моря, по 4 над територією тимчасово окупованого Криму та Бєлгородської області та 3 над територією Ростовської області.

Українське командування на момент публікації новини не коментувало нічну атаку на Батайськ і Ростов-на-Дону.

Удари по Батайську та Ростову: деталі

Про те, що внаслідок атаки на порт російського Ростова в ніч на 18 грудня було пошкоджено судно, повідомляв губернатор Юрій Слюсарь. Також він розповідав, що в Ростові-на-Дону постраждали два корпуси багатоповерхової новобудови, а у Батайську внаслідок повітряної атаки загорілися два приватні житлові будинки. Місцеві пабліки писали про частковий блекаут у Батайську після серії вибухів.

Нагадаємо, 17 грудня Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по платформі у Каспійському морі, за допомогою якої Росія видобуває нафту й газ із родовища імені Грайфера.