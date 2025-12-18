Ночная атака БПЛА на Ростов и Батайск: поражено грузовое судно, возросло количество жертв

Власти Ростовской области сообщили об атаке БПЛА на Батайск, Ростов-на-Дону и Таганрог в ночь на 18 декабря. Сообщается, что в результате ударов погибли трое россиян и еще 9 получили ранения.

О последствиях ударов по Батайску и Ростову сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По состоянию на 5:21 было известно о двух погибших и трех раненых в ростовском порту и одном погибшем и шестерых раненых в Ростове-на-Дону.

По словам Слюсаря, в результате атаки на порт в Ростове-на-Дону загорелось грузовое судно. Погибли двое членов экипажа, которые в момент удара были на борту, еще трое получили ранения. Российский губернатор заявил о ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров. По информации российских спасательных служб, в поврежденной многоэтажке в западной части города пострадавших не было.

В Батайске, по данным Юрия Слюсаря, были ранены семеро россиян. Четверо из них получили медицинскую помощь на месте, трое были госпитализированы — один из них скончался. В части сообщения о погибших и раненых в Батайске губернатор не уточняет причину, хотя до этого писал об атаке БПЛА на город.

По предположению OSINT-канала Supernova+, в порту Ростова-на-Дону были поражены терминал перевалки нефти и нефтеналивной танкер "Валерий Горчаков" (Valery Gorchakov).

OSINT-аналитики пишут о поражении нефтеналивного танкера "Валерий Горчаков" в Ростове-на-Дону Фото: NASA

В Министерстве обороны России отчитались о якобы перехвате и уничтожении 77 беспилотников с 20:00 17 декабря по 7:00 18 декабря. Из них 31 над территорией Брянской области, 5 над акваторией Черного моря, по 4 над территорией временно оккупированного Крыма и Белгородской области и 3 над территорией Ростовской области.

Украинское командование на момент публикации новости не комментировало ночную атаку на Батайск и Ростов-на-Дону.

Удары по Батайску и Ростову: детали

О том, что в результате атаки на порт российского Ростова в ночь на 18 декабря было повреждено судно, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Также он рассказывал, что в Ростове-на-Дону пострадали два корпуса многоэтажной новостройки, а в Батайске в результате воздушной атаки загорелись два частных жилых дома. Местные паблики писали о частичном блэкауте в Батайске после серии взрывов.

Напомним, 17 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по платформе в Каспийском море, с помощью которой Россия добывает нефть и газ с месторождения имени Грайфера.