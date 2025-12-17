Генштаб подтвердил удар по платформе в Каспийском море: почему это критическая потеря для РФ (карта)

Украинские дроны попали по буровой платформе Российской Федерации, которая добывает нефть и газ с месторождения имени Грайфера, сообщило командование. Ранее говорилось о месторождении Филановского, но теперь данные уточнили. Выяснилось, что удалось нанести платформе критический ущерб.

Благодаря дальнобойному воздушному удару ВСУ удалось остановить все рабочие скважины месторождения им. Грайфера, говорится в заявлении Генштаба ВСУ, которое появилось 17 декабря. Атака состоялась 14 декабря. Кроме того, есть отчет о поражении в ночь на 17 декабря: цели расположены в Краснодарском крае и в Ростовской области РФ.

Генштаб ВСУ уточнил результаты ударе в Каспийском море, которые состоялись три дня назад. Выяснилось, что удалось взорвать "эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа". Благодаря повреждению важного оборудования россияне прекратили работу всех 14 скважин. Суммарная мощность скважин — 3,5 тыс. тонн в сутки.

В заметке Генштаба также есть информация о свежих попаданиях. В частности, в ночь на 17 декабря действительно достали по НПЗ "Славянский" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край), который перерабатывает в год 5,2 млн тонн нефти. Еще одна цель — нефтебаза "Николаевская" в Ростовской области, резервуар (вероятно, для горючего) и корабль "Капитан Гиберт". На временно оккупированной территории Луганской области взорвали склад боеприпасов 101-й отдельной бригады МТЗ российской армии.

Для ударов по стратегическим объектам РФ, в частности, в Краснодарском крае, Силы обороны использовали средства Deep Strike, добавило командование. Чем достали до целей на Каспийском море, не уточняется. Если разместить перечисленные объекты на Google maps, то видим, что до платформы на Каспии лететь около 900 км, до НПЗ "Славянский" — около 400 км, до базы "Николаевская" — около 300 км.

Удары в Каспийском море — куда достали дроны 14 и 17 декабря Фото: Google Maps

Удары в Каспийском море — каковы потери РФ

Данные командования по мощности скважин можно пересчитать — перевести из тонн в куб. м и суточную добычу газа в годовую. Если указана мощность 3,5 тыс. тонн в сутки, то это 1,2 млн тонн в год, или ориентировочно 1,5 млрд куб. м в год.

Месторождение Грайфера — это часть Каспийского моря с залежами нефти и газа. Предварительное название — "Ракушечное нефтегазоконденсатное месторождение". Ориентировочное расположение — в 220 км к юго-востоку от Астрахани. На портале neftegaz опубликовали инфографику буровых установок: видим, что рядом — месторождение им. Филановского, о поражении которого ранее сообщал Генштаб.

Удары в Каспийском море — схема месторождений Филановского и Грайфера у РФ Фото: Портал Neftegaz

Летом 2024 года росСМИ заявили, что месторождение Грайфера с рабочими и в то время еще целыми платформами планировали вывести на максимальную добычу в 2028 году: могли добывать 1,2 млн тонн нефти. Кроме того, уточняется, что это третий объект "Лукойл" в Каспийском море. Другие два — месторождение Филановского и месторождение Корчагина. Эти два объекта в 2022 году добыли суммарно 6,9 млн тонн нефти.

Отметим, утром 15 марта стало известно об атаке дронов СБУ на объект в Каспийском море. Речь шла о нефтедобывающей платформе на месторождении им. Корчагина. А перед этим произошли попадания по соседним платформам.

Напоминаем, 1 декабря в российских соцсетях жаловались на удар по Дагестану и на дым, который поднялся над военными объектами РФ: или над базой ВМС РФ, или над судостроительным заводом.