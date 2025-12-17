Генштаб підтвердив удар по платформі у Каспійському морі: чому це критична втрата для РФ (карта)

Українські дрони влучили по буровій платформі Російської Федерації, яка видобуває нафту й газ із родовища імені Грайфера, повідомило командування. Раніше говорилось про родовище Філановського, але тепер дані уточнили. З'ясувалось, що вдалось завдати платформі критичної шкоди.

Завдяки далекобійному повітряному удару ЗСУ вдалось спинити усі робочі свердловини родовища ім. Грайфера, ідеться у заяві Генштабу ЗСУ, яка з'явилась 17 грудня. Атака відбулась 14 грудня. Крім того, є звіт про ураження в ніч на 17 грудня: цілі розташовані у Краснодарському краї та у Ростовській області РФ.

Генштаб ЗСУ уточнив результати ударів у Каспійському морі, які відбулись три дні тому. З'ясувалось, що вдалось підірвати "експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу". Завдяки пошкодженню важливого устаткування росіяни припинили роботу усіх 14 свердловин. Сумарна потужність свердловин — 3,5 тис. тонн на добу.

Відео дня

У дописі Генштабу також є інформація про свіжі влучання. Зокрема, в ніч на 17 грудня справді дістали по НПЗ "Славянский" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край), який переробляє на рік 5,2 млн тонн нафти. Ще одна ціль — нафтобаза "Николаевская" у Ростовській області, резервуар (ймовірно, для пального) та корабель "Капітан Гіберт". На тимчасово окупованій території Луганської області підірвали склад боєприпасів 101-ї окремої бригади МТЗ російської армії.

Для ударів по стратегічних об'єктах РФ, зокрема у Краснодарському краї, Сили оборони використали засоби Deep Strike, додало командування. Чим дістали до цілей на Каспійському морі, не уточнюється. Якщо розмістити перелічені об'єкти на Google maps, то бачимо, що до платформи на Каспії летіти приблизно 900 км, до НПЗ "Славянский" — орієнтовно 400 км, до бази "Николаевская" — приблизно 300 км.

Удари в Каспійському морі — куди дістали дрони 14 та 17 грудня Фото: Google Maps

Удари в Каспійському морі — які втрати РФ

Дані командування щодо потужності свердловин можна перерахувати — перевести з тонн у куб. м і добовий видобуток у річний. Якщо вказана потужність 3,5 тис. тонн на добу, то це 1,2 млн тонн на рік, або орієнтовно 1,5 млрд куб. м на рік.

Родовище ім. Грайфера — це частина Каспійського моря з покладами нафти та газу. Попередня назва — "Ракушечне нафтогазоконденсатне родовище". Орієнтовне розташування — за 220 км на південний схід від Астрахані. На порталі neftegaz опублікували інфографіку бурових установок: бачимо, що поруч — родовище ім. Філановського, про ураження якого раніше повідомляв Генштаб.

Удари в Каспійському морі - схема родовищ Філановського та Грайфера у РФ Фото: Портал Neftegaz

Влітку 2024 року росЗМІ заявили, що родовище Грайфера з робочими та на той час ще цілими платформами планували вивести на максимальний видобуток у 2028 році: могли видобувати 1,2 млн тонн нафти. Крім того, уточнюється, що це третій об'єкт "Лукойл" у Каспійському морі. Інші два — родовище Філановського та родовище Корчагіна. Ці два об'єкти у 2022 році видобули сумарно 6,9 млн тонн нафти.

Зазначимо, зранку 15 березня стало відомо про атаку дронів СБУ на об'єкт у Каспійському морі. Ішлося про нафтовидобувну платформу на родовищі ім. Корчагіна. А перед цим стались влучання по сусідніх платформах.

Нагадуємо, 1 грудня у російських соцмережах скаржились на удар по Дагестану і на дим, який здійнявся над військовими об'єктами РФ: або над базою ВМС РФ, або над суднобудівним заводом.