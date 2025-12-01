База ВМС РФ чи суднобудівний завод в Каспійську: Дагестан атакували БпЛА, — росЗМІ (відео)

Група безпілотників дісталась Дагестану у Російській Федерації та атакувала цехи суднобудівного заводу "Дагдизель" у Каспійську. Крім того, під ударом міг опинитись порт, у якому дислокуються військові кораблі РФ. Місцева влада підтвердила атаку. Наслідки повітряного удару зафіксували на серії відео з кадрами роботи засобів протиповітряної оборони. На одному з них — яскравий спалах не у небі, а на землі.

Про перші наслідки нальоту дронів на Каспій стало відомо зранку 1 грудня. На перших фото, опублікованих у Telegram-каналі росЗМІ Astra, — подвір'я багатоповерхівки та люди, які розглядають уламки та кілька вікон з вибитим склом на верхньому поверсі. Місцеві медіа повідомили, що дрони, ймовірно, летіли у бік суднобудівного заводу або бази ВМС Росії.

Згодом з'явилась заява очільника Дагестану Сергія Мелікова. Російський посадовець підтвердив атаку БпЛА і запевнив, що начебто "усі цілі були збиті над Каспійськом". Крім того, він попросив населення бути обережним і поменше виходити на вулицю.

Тим часом у каналі Astra провели геолокацію будинків, в яких вибило вікна, — вул. Молодіжна 1. Вказана точка розташована за 3,5 км від суднобудівного заводу.

Вибухи у РФ — що відбулось в Каспійську 1 грудня

На Google maps можна позначити можливі цілі атаки БпЛА на Каспійськ у Дагестані 1 грудня. Бачимо, що для того, щоб дістатись до цілі дрони мали б пролетіти над міською забудовою, а перед цим — здолати 600 км на південними регіонами РФ.

Вибухи у РФ - можливі цілі БпЛА у Каспійську: завод "Дагдизель" та порт Фото: Google Maps

Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про атаку 38 дронів ЗСУ. Російське командування запевнило, що засоби ППО знешкодили усі БПЛА, при цьому про Дагестан не згадали. Південні регіони, над якими летіли безпілотники, — Краснодарський край та Ростовська область (по 4 БпЛА), Азовське море (3 БпЛА).

Морський порт у Каспійську став базою ВМС РФ, раніше повідомило росЗМІ ТАСС. Серед іншого, під час війни туди перевели частину кораблів Чорноморського флоту, які не могли перебувати на військово-морських базах в окупованому Криму та не помістились у Новоросійську.

"Дагдизель" — машинобудівний, судноремонтний завод РФ ("Завод №182"). Підприємство спеціалізується на виготовленні дизельних двигунів та торпед, систем вентиляції для кораблів. З квітня 2022 року "Дагдизель" перебуває під санкціями США через вторгнення РФ в Україну.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші випадки нальотів БпЛА на Каспійськ. Один з таки випадків стався у червні 2024 року. Місцеві жителі повідомили про безпілотник невідомого походження та про постріли зі стрілецької зброї, якими намагались його збити.

Нагадуємо, 14 листопада було гучно у ще одному порту РФ — у Новоросійську: постраждали нафтові термінали та місце дислокації С-300/С-400.