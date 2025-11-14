Фрагменти дронів "зачепили" порт Новоросійськ: "Транснефть "зупинила прокачування нафти

Російська трубопровідна монополія "Транснефть" зупинила прокачування нафти в порт Новоросійськ. При цьому місцева влада, визнавши факт атаки, постаралася применшити пошкодження, повідомивши про "уламки" дронів.

Найбільший на Чорному морі порт Новоросійськ зупинив приймання та експортну перевалку нафти після атаки 14 листопада, повідомили джерела Reuters.

Вибух у Новоросійську

За даними галузевих джерел, у жовтні обсяг перевалки сирої нафти через Новоросійськ досяг 3,22 млн тонн, або 761 тис. барелів на добу. За перші 10 місяців року цей показник склав 24,716 млн тонн.

За даними джерел, у жовтні через порт Новоросійськ було експортовано 1,794 млн тонн нафтопродуктів, а за період з січня по жовтень цей показник склав 16,783 млн тонн.

Водночас офіційні джерела Краснодарського краю дуже обтічно повідомили про атаку на порт Новоросійськ, незважаючи на те, що відео з масштабними вибухами стало з'являтися в соцмережах ще в ніч на 14 листопада

Відео дня

Андрій Кравченко, посада якого звучить, як "голова муніципального утворення місто-герой Новоросійськ", повідомив, що "було завдано шкоди інфраструктурі міста".

"Уламки БПЛА пошкодили резервуар і причал Чорномортранснафти, контейнерний термінал НУТЕП, нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс". Вогонь, що виник після падіння фрагментів БПЛА, загасили. Постраждалих немає", — заявив він, підтвердивши водночас, що травми дістали троє людей з екіпажу неназваного корабля, який стояв у порту.

А губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв висловився ще більш обтічно, заявивши, що "фрагменти безпілотників торкнулися нафтобази комплексу "Шесхаріс", контейнерного терміналу, берегових споруд і одного цивільного судна в порту".

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли про атаку на Новоросійськ і зазначали, що по нафтобазі "Шесхаріс", скоріше за все, було влучання ракети, а не дронів. І також, імовірно, було підірвано склад боєприпасів у порту.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада російський Орел атакували ракети "Фламінго".