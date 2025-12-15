СБУ втретє влучили по нафтовій платформі РФ у Каспійському морі: що відомо, — ЗМІ (карта)

Далекобійні дрони спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України вдарили вглиб території Російської Федерації та влучили по нафтовидобувній платформі у Каспійському морі. Платформа належить компанії "Лукойл", і це третій удар з початку грудня 2025 року.

СБУ поцілила по нафтовидобувній платформі на родовищі ім. Корчагіна, повідомили джерела "Армія TV" у спецслужбах. Попередні два влучання відбулись у цій же області: били по платформах на родовищах імені Філановського та Корчагіна.

Джерела пояснили, що ціль дронів СБУ — устаткування для видобування нафти з покладів, обсягом 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Ідеться про найбільше розвідане родовище Каспію. На цей час не відомі наслідки ураження: інформація уточнюється. Співрозмовники медіа не уточнили, яким видом далекобійних дронів дістали по стратегічних цілях у РФ — по об'єктах компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Попередні атаки на цілі у Каспійському морі відбулись 11 та 12 грудня, уточнили у СБУ.

Удари по РФ - родовища Філановського та Корчагіна у Каспійському морі, по яких вдарили 11-15 грудня Фото: Google Maps

Родовище ім. Філановського — нафтогазоконденсатне родовище у Каспійському морі, розташоване за 190 км на південь від Астрахані та за 900 км від України. Глибина покладів — 7-11 м, власник — компанія "Лукойл". За оцінками, запаси — 220 млн тонн нафти та 40 млрд куб. м газу. Видобуток 2024 року — 76,8 млн тонн нафти та газового конденсату, що складає 8% видобутку всієї компанії.

Родовище ім. Юрія Корчагіна — нафтогазоконденсатне родовище у Каспійському морі, розташоване за 180 км на південь від Астрахані та за 1000 км від України. Глибина покладів — 11-13 м, власник — компанія "Лукойл": назва — на честь керівника апарату цієї компанії. Запаси — 53 млрд тонн нафти та 86 млрд куб. м газу.

Удари по РФ – платформа "Лукойл" на родовищі ім. Юрія Корчагіна Фото: З відкритих джерел

Офіційні ресурси СБУ поки не підтверджували удари далекобійних дронів по платформі РФ на родовищі Корчагіна у Каспійському морі. На карті пожеж FIMRS NASA не помітно зон займання.

Удари по РФ — атаки по цілях у Каспійському та Чорному морях

Фокус писав про серію ударів по РФ, які виконали дрон України у листопаді-грудні 2025 року. У Чорному морі відбулось чотири атаки по танкерах "тіньового флоту", які везли нафту та крадену сільгосппродукцію з окупованих територій. У Каспійському мору — атака на платформу на Філановському родовищі та на кораблі з іранською зброєю.

Удари по РФ - зона ураження російських цілей на Каспії та у Чорному морі Фото: Google Maps

Зранку 15 грудня у російських пабліках з'явились кадри з Астрахані. Росіяни опублікували відео, на яких безпілотники летіли у невідомому напрямку, при цьому не було чутно ні стрілянини, ні вибухів, які говорять про роботу засобів ППО. Згодом з'явились відео зі спалахами та пожежею: карта FIRMS NASA показала займання на території Астраханського НПЗ. Тим часом Міноборони РФ підтвердило масовану атаку дронів і повідомило, що в Астраханській області було 38 БпЛА, чотири — над Калмикією та один над Каспійським морем.

Нагадуємо, в ніч на 15 грудня росЗМІ заявили про масовану атаку дронів, які летіли у бік Москви та Ростовської області.