Москву масовано атакували безпілотники: в регіоні лунали десятки вибухів, що відомо (відео)

В ніч на 15 грудня російську столицю масовано атакували ударні безпілотники. Місцева влада відзвітувала про нібито збиття щонайменше 18 дронів в Московській області.

Про атаку дронів на Москву повідомив мер російської столиці Сергій Собянін ввечері 14 грудня. Він заявив про нібито збиття 18 безпілотних літальних апаратів станом на 6:41.

Російські Telegram-канали писали про понад десяток гучних вибухів в Істрінському районі, а також у підмосковному місті Каширі та Коломні. Інформації про постраждалих на момент публікації новини немає. Також вночі 15 грудня двічі вводилися тимчасові обмеження на приймання і відправлення рейсів в аеропортах Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.

Атака дронів на Москву: що відомо про наслідки

В Міністерстві оборони РФ станом на 7:00 звітували, що над територією Московської області російська протиповітряна оборона нібито збила 25 БПЛА, з яких 15 летіли на Москву. Усього ППО країни-агресорки начебто знищила 130 безпілотників над різними регіонами, зокрема по 8 над Ростовською та Бєлгородською областями. Найбільше БПЛА, за даними Міноборони РФ, атакували Астраханську область — там нібито збили 38 дронів.

Українське командування на момент публікації новини не коментувала масовану атаку БПЛА на Москву.

Атака дронів на РФ 15 грудня

В ніч на 15 грудня невідомі БПЛА атакували місто поблизу Москви. Жителі міста Кашира повідомляли про сильні вибухи та публікували кадри диму.

Також 15 грудня вночі дрони атакували Ростовську область та місто Ростов-на-Дону. За словами губернатора регіону Юрія Слюсаря, через пошкодження ЛЕП у Каменському районі зупинено роботу водозабору та насосної станції, частина російського регіону лишилася без водопостачання.

Крім того, в ніч на 15 грудня по Бєлгороду вдарили ракетами. ЗА даними OSINT-аналітиків, ураження зазнала ТЕЦ "Луч", в частині житлових районів міста зникло світло.