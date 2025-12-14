Невідомі БпЛА атакували місто поблизу Москви: очевидці чули гучні вибухи (відео)

Увечері 14 грудня у місті Кашира, що розташоване поблизу Москви, місцеві жителі почули серію вибухів. Очевидці повідомляють про дим та падіння невідомих об’єктів, які могли бути безпілотниками.

За інформацією російського медіа ASTRA, у Каширі відбулися інциденти, що супроводжувалися сильними звуками вибухів. На відеозаписах, опублікованих виданням, очевидці розповідають, що невідомі об’єкти пролітали безпосередньо над територією міста та падали на землю.

Інші відео демонструють гучні вибухи та помітні стовпи диму, що підіймалися в небі над місцем події.

Крім того, телеграм-канал Exilenova+ опублікував інші записи з місця події та зазначив, що безпілотники атакують саме столицю — Москву.

На момент написання цієї новини мер Москви Сергій Собянін не робив офіційних заяв щодо події, а МНС Москви не повідомляло про введення повітряної тривоги.

Відео дня

Варто зазначити, що під атакою сьогодні опинилися не лише Москва та її передмістя.За словами голови регіону Олександра Хінштейна, в Глушківському районі ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль.

Внаслідок удару постраждала жінка 1973 року народження. Їй надали першу допомогу на місці, а найближчим часом її планують госпіталізувати до Курської обласної лікарні, де медики зроблять усе можливе для швидкого одужання.

За даними ASTRA з посиланням на Міністерство оборони РФ, протягом вечора було збито нібито десятки українських безпілотників над різними регіонами Росії, включно з Московським регіоном та прикордонними областями.

Нагадаємо, що вранці 10 грудня невідомі БПЛА атакували столицю РФ. Мер столиці повідомив, що сили протиповітряної оборони Міноборони РФ знищили кілька дронів, які рухалися в бік міста.

Також Фокус писав, що у ніч на 11 грудня і під ранок Москву та область масовано атакували безпілотники: небо над російською столицею закрили на понад 5 годин, а влада заявляла про десятки нібито збитих дронів.