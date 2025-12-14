Неизвестные БпЛА атаковали город поблизости Москвы: очевидцы слышали громкие взрывы (видео)

Вечером 14 декабря в городе Кашира, расположенном поблизости Москвы, местные жители услышали серию взрывов. Очевидцы сообщают о дыме и падении неизвестных объектов, которые могли быть беспилотниками.

По информации российского медиа ASTRA, в Кашире произошли инциденты, сопровождавшиеся сильными звуками взрывов. На видеозаписях, опубликованных изданием, очевидцы рассказывают, что неизвестные объекты пролетали непосредственно над территорией города и падали на землю.

Другие видео демонстрируют громкие взрывы и заметные столбы дыма, которые поднимались в небе над местом происшествия.

Кроме того, телеграм-канал Exilenova+ опубликовал другие записи с места происшествия и отметил, что беспилотники атакуют именно столицу — Москву.

На момент написания этой новости мэр Москвы Сергей Собянин не делал официальных заявлений относительно происшествия, а МЧС Москвы не сообщало о введении воздушной тревоги.

Відео дня

Стоит отметить, что под атакой сегодня оказались не только Москва и ее пригороды. По словам главы региона Александра Хинштейна, в Глушковском районе вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль.

В результате удара пострадала женщина 1973 года рождения. Ей оказали первую помощь на месте, а в ближайшее время ее планируют госпитализировать в Курскую областную больницу, где медики сделают все возможное для скорейшего выздоровления.

По данным ASTRA со ссылкой на Министерство обороны РФ, в течение вечера были сбиты якобы десятки украинских беспилотников над различными регионами России, включая Московский регион и приграничные области.

Напомним, что утром 10 декабря неизвестные БПЛА атаковали столицу РФ. Мэр столицы сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили несколько дронов, которые двигались в сторону города.

Также Фокус писал, что в ночь на 11 декабря и под утро Москву и область массированно атаковали беспилотники: небо над российской столицей закрыли более чем на 5 часов, а власти заявляли о десятках якобы сбитых дронов.