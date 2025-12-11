Небо закрыто более 5 часов: Москву и область всю ночь и под утро массированно атаковали дроны (фото)

Москву и Московскую область в ночь на 11 декабря и под утро массированно атаковали беспилотники: небо над российской столицей закрыто уже более 5 часов, власти заявляют о десятках якобы сбитых дронов.

Из-за массированного налета беспилотников во всех московских аэропортах был введен план "Ковер". Об атаке сообщили российские Telegram-каналы.

Атака на Москву началась около 00:30 часов ночи: "Росавиация" ввела ограничения в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Россияне жаловались на взрывы в Одинцовском и Раменском округах Московской области.

В последующие часы и вплоть до утра Москву продолжали атаковать дроны. Российское медиа "ТАСС" около 03:00 часов сообщило, что силы ПВО якобы уничтожили 31 беспилотник, который летел на столицу РФ. Также сообщалось, что аэропорт "Пулково" начал принимать рейсы, которые перенаправили из Москвы из-за невозможности совершить посадку на здешних аэродромах.

В общем, как утверждают российские медиа, более 130 рейсов в московских аэропортах отменили, задержали или перенаправили в другие аэропорты из-за атаки БпЛА. Россияне были вынуждены ночевать в помещениях аэропортов — на туристических ковриках и скамейках.

На утро атака продолжилась: около 06:20 часов мэр Москвы Собянин информировал, что якобы был сбит еще один дрон, который летел на столицу РФ.

О взрывах сообщали также жители Раменского, Домодедово, Сергиевого Посада и Истры. По предварительной информации россиян, регион атаковали беспилотники типа "Лютый".

Кроме этого, некоторые самолеты из-за невозможности приземлиться были вынуждены кружить в небе, пишут росСМИ. Некоторые кружили по семь кругов в небе над Владимирской областью.

Скриншот | самолеты кружили в небе над Россией из-за атаки дронов

Информации о последствиях атаки, пострадавших или разрушениях, российские власти не раскрывают. Собянин сообщал, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 11 декабря беспилотники также атаковали Новгородскую область РФ: в областном центре из-за обстрела загорелось крупное химическое предприятие.

Вечером 10 декабря в российских Белгороде и Воронеже после серии взрывов начался частичный блэкаут.