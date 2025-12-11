Россию всю ночь атаковали дроны: в Новгородской области пылает крупное химическое предприятие, — соцсети (фото, видео)

В ночь на 11 декабря Россию массированно атаковали беспилотники: кроме Москвы и области, под ударом также оказался Великий Новгород. Там после обстрела поднялся масштабный пожар на промышленном объекте.

Предварительно, беспилотники атаковали химический завод ПАО "Акрон". Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Российская противовоздушная оборона пыталась сбить дроны, однако, как утверждают очевидцы, случилось не менее 5 "прилетов" по объекту. Местные Telegram-каналы пишут, что всего в Великом Новгороде прогремело не менее 6 взрывов около 03:30 часов, после чего в одном из районов города заметили возгорание.

Мониторинговые каналы сообщают, что пожар в Великом Новгороде поднялся на химическом заводе ПАО "Акрон". Известно, что предприятие производит широкую линейку азотных и сложных удобрений, а также промышленные продукты.

Відео дня

Официального подтверждения удара по химическому заводу на момент публикации не поступало. Местные власти не комментировали атаку на Великий Новгород.

Атака дронов на Россию в ночь на 11 декабря: где еще раздавались взрывы

Ночная атака беспилотников на Россию началась со взрывов в Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии ряда дронов, двигавшихся курсом на российскую столицу. "Росавиация" закрыла столичные аэропорты, прозвучала серия взрывов.

Также около полуночи взрывы раздавались в Тульской области. По данным местных каналов, по меньшей мере 5-7 взрывов прогремело над Тулой.

Взрывы также раздавались над российским Ярославлем. Местные медиа пишут о 10 взрывах и активной работе ПВО в городе.

Напомним, вечером 10 декабря в российских Белгороде и Воронеже прогремела серия взрывов на фоне ракетно-дроновой атаки, после чего в городах начался частичный блэкаут.

В ночь на 9 декабря взрывы раздавались в российских Чебоксарах: под ударом мог оказаться завод, который выпускает антенны "Комета".