В Белгороде и Воронеже прогремели взрывы: в городах частичный блэкаут (видео)

Российские областные центры находились под ракетно-дроновой атакой. По предварительным данным, в Белгороде зафиксировано попадание в ТЭЦ.

В частности, в Воронеже сообщается о повреждении нескольких многоэтажек. Об этом сообщают в Telegram-каналах.

Губернатор региона Александр Гусев заявил о том, известно о выбитых окнах и конструкциях нескольких многоэтажных домов в Воронеже.

В одном из домов, по данным ASTRA, завален подъезд. Спасатели не могут попасть на верхние этажи.

К дому прибыли эвакуационные автобусы. Кроме того на земле обнаружены обломки беспилотника, который, вероятно мог атаковать Воронеж.

Сообщается, что более 16 улиц остались без света.

В Белгороде взрывы прогремели около 19:20. В городе была объявлена ракетная опасность.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших в результате атаки нет. По его словам, это была атака ВСУ. Он также сообщил о повреждении окон в частном доме и двух автомобилей в одном из сел Белгородской области.

В то же время СМИ пишут, что в Белгороде, вероятно, зафиксировано попадание в местную ТЭЦ. В городе наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением.

Напомним, что 6 декабря в российском Белгороде вечером 6 декабря прогремел мощный взрыв. Российская авиация сбросила бомбу на подстанцию, после чего в центре города исчез свет.

В ночь на 3 декабря состоялась атака дронов на Российскую Федерацию, в частности в Воронеже воздушная тревога длилась почти шесть часов. Губернатор Воронежской области сообщил, что над регионом обезвредили четыре БпЛА. Последствия налета — "незначительное повреждение" резервуаров с горючим из-за падения обломков БпЛА