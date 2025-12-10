У Бєлгороді та Воронежі пролунали вибухи: у містах частковий блекаут (відео)

Російські обласні центри перебували під ракетно-дроновою атакою. За попередніми даними, у Бєлгороді зафіксовано влучання у ТЕЦ.

Зокрема, у Воронежі повідомляється про пошкодження декількох багатоповерхівок. Про це повідомляють у Telegram-каналах.

Губернатор регіона Олександр Гусєв заявив про те, відомо про вибиті вікна та конструкції декількох багатоповерхових будинків у Воронежі.

В одному з будинків, за даними ASTRA, завалено під'їзд. Рятувальники не можуть потрапити на верхні поверхи.

До будинку прибули евакуаційні автобуси. Крім того на землі виявлені уламки безпілотника, який, ймовірно міг атакувати Воронєж.

Повідомляється, що більше 16 вулиць залишились без світла.

У Бєлгороді вибухи пролунали близько 19:20. У місті була оголошена ракетна небезпека.

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що постраждалих внаслідок атаки немає. За його словами, це була атака ЗСУ. Він також повідомив про пошкодження вікон в приватному будинку та двох автомобілів в одному з сіл Бєлгородської області.

У той же час ЗМІ пишуть, що у Бєлгороді, ймовірно, зафіксовано влучання у місцеву ТЕЦ. У місті спостерігаються проблеми з електро- та водопостачанням.

Нагадаємо, що 6 грудня у російському Бєлгороді ввечері 6 грудня прогримів потужний вибух. Російська авіація скинула бомбу на підстанцію, після чого в центрі міста зникло світло.

У ніч на 3 грудня відбулась атака дронів на Російську Федерацію, зокрема у Воронежі повітряна тривога тривала майже шість годин. Губернатор Воронезької області повідомив, що над регіоном знешкодили чотири БпЛА. Наслідки нальоту — "незначне пошкодження" резервуарів з пальним через падіння уламків БпЛА