Авіація ЗС РФ "загубила" бомбу біля підстанції в Бєлгороді: у місті блекаут

У російському Бєлгороді ввечері 6 грудня прогримів потужний вибух. Авіація скинула бомбу на підстанцію, після чого в центрі міста зникло світло.

Вибух стався в районі електропідстанції на вулиці Сторожова у Бєлгороді. Поруч зі спорудою впала російська авіабомба, повідомляє місцевий канал "Пепел".

Оскільки перед вибухом у місті не лунала тривога, російське ЗМІ дійшло висновку, що боєприпас має "домашнє" походження. Також канал посилається на розповіді місцевих жителів, які проживають у районі падіння авіабомби, що перед вибухом вони чули гул літака, який летів у напрямку кордону.

Також місцеві жителі розповідають, що перед вимкненням світла було чути авіацію, а після вибуху в небі було видно яскраві сині спалахи і блискавки.

Після вибуху над дахами будинків жителів вулиці Сторожова пройшов "дощ" з осколків, каміння і ґрунту, констатують російські ЗМІ.

Мер Бєлгорода Валентин Демидов назвав скидання бомби "прильотом невстановленого боєприпасу". Такої ж легенди дотримується і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Обидва чиновники повідомили, що постраждала одна людина, яку доправили в лікарню з баротравмою. Осколками було пошкоджено вантажний автомобіль, засклення у двох приватних будинках і госпбудівлі.

Пошкоджена вантажівка, що стояла недалеко від місця падіння ФАБа Фото: Pinera

У частині Бєлгорода і Бєлгородського округу тим часом спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада територія Бєлгородської області зазнала атак ракет і безпілотників, унаслідок чого постраждала ТЕЦ "Луч". При цьому російські чиновники обмежилися повідомленнями про удари по "об'єктах енергетики".