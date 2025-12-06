Авиация ВС РФ "потеряла" бомбу возле подстанции в Белгороде: в городе блэкаут

В российском Белгороде вечером 6 декабря прогремел мощный взрыв. Авиация скинула бомбу на подстанцию, после чего в центре города пропал свет.

Взрыв произошел в районе электроподстанции на улице Сторожевая Белгорода. Рядом с сооружением упала российская авиабомба, сообщает местный канал "Пепел".

Поскольку перед взрывом в городе не звучала тревога, российское СМИ пришло к выводу, что боеприпас имеет "домашнее" происхождение. Также канал ссылается на рассказы местных жителей, проживающих в районе падения авиабомбы, что перед взрывом они слышали гул самолета, летевшего в направлении границы.

Также местные жители рассказывают, что перед отключением света было слышно авиацию, а после взрыва в небе были видны яркие синие вспышки и молнии.

После взрыва над крышами домов жителей улицы Сторожевая прошел "дождь" из осколков, камней и почвы, констатируют российские СМИ.

Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал сброс бомбы "прилетом неустановленного боеприпаса". Такой же легенды придерживается и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оба чиновника сообщили, что пострадал один человек, которого доставили в больницу с баротравмой. Осколками был поврежден грузовой автомобиль, остекление в двух частных домах и хозпостройке.

Поврежденный грузовик, стоявший недалеко от места падения ФАБа Фото: Фото из соцсетей

В части Белгорода и Белгородского округа тем временем наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

Напомним, в ночь на 27 ноября территория Белгородской области подверглась атакам ракет и беспилотников, в результате чего пострадала ТЭЦ "Луч". При этом российские чиновники ограничились сообщениями об ударах по "объектам энергетики".