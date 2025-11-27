В Белгороде атакована ТЭЦ "Луч": какие последствия массированного обстрела РФ

В ночь на 27 ноября территория Белгородской области подверглась атакам ракет и беспилотников, в результате чего пострадала ТЭЦ "Луч". При этом российские чиновники ограничились сообщениями об ударах по "объектам энергетики".

В результате удара по белгородской теплоэлектроцентрали мощностью 60 МВт 20 многоквартирных домов остались без тепла, сообщает канал ASTRA. И хотя официального подтверждения этой информации нет, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении отметил, что были атакованы "объекты энергетики", а ущерб еще не подсчитан.

"Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне", — пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

Местные власти также подтвердили проблемы с теплоснабжением и подачей тепла в некоторых районах города, приводя список адресов, где зафиксированы перебои.

"Аварийные бригады приступили к срочному ремонту участка теплосетей по ул. Горького на Харгоре в Белгороде. На время работ временно отключено теплоснабжение и подача горячей воды 17 многоквартирных домов и 3 соцобъекта", — говорится в сообщении мэрии.

Взрывы в РФ - Гладков о последствиях для Белгорода 27 ноября Фото: Скриншот

Гладков также поспешил отчитаться о работе российской ПВО в области. В частности, сообщалось, что подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан" за сутки 26-27 ноября было ликвидировано 23 украинских беспилотника.

По информации Минобороны России в течение прошедшей ночи в период с 23:00 26 ноября до 8:30 27 ноября "дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". Отмечается, что наибольшее количество дронов зафиксировано над Белгородской, Курской и Самарской областями.

Напомним, утром 27 ноября в Самарской области России прогремела серия мощных взрывов: жители Новокуйбышевска пожаловались на громкие "хлопки" и яркие вспышки в небе, а аэропорт Самары приостановил работу.

А в ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего поднялся пожар. Сообщалось, что беспилотники атаковали завод "ВНИИР-Прогресс", который производит электронику для российских беспилотников и ракет.