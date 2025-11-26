В Чебоксарах взрывы и пожар: БпЛА атаковали завод РФ, изготавливающий электронику для дронов и ракет (видео)

В ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего поднялся пожар. В сети пишут, что беспилотники атаковали ключевой завод электроники "ВНИИР-Прогресс".

Очевидцы утверждают, что в Чебоксарах прозвучало по меньшей мере 5-7 взрывов, после чего случилось возгорание и город охватил дым. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Мониторинговые каналы пишут, что в Чебоксарах, по предварительной информации, был атакован завод "ВНИИР-Прогресс", который считается ключевым в производстве электроники. Предприятие в частности производит электронику для российских беспилотников и ракет.

В сети показали кадры с места событий.

Российские власти пока не подтверждали атаку беспилотников на Чебоксары. Однако россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом, где на верхних этажах начался пожар.

Відео дня

Что известно о заводе "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах

"ВНИИР-Прогресс" входит в состав объединения "АБС Электро" и считается ключевым производителем антенн серии "Комета", как рассказывал ранее "Милитарный". Эти антенны используются в российских беспилотниках, в частности ударных дронах типа "Шахед", а также в крылатых ракетах типа "Калибр" и "Искандер-М".

Антенны, выпускаемые предприятием, защищают дроны российской армии от украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее завод уже был атакован. Так, 5 июля этого года дроны поразили производственный цех предприятия, из-за чего начался пожар.

Напомним, в ночь на 25 ноября дроны атаковали Таганрог в России: в сети сообщили об ударе по авиазаводу и уничтожении вражеского самолета.

Также 25 ноября Краснодарский край РФ массированно атаковали беспилотники и прозвучала сирена о радиационной угрозе: россияне обвинили украинских хакеров во взломе системы.