Российский Таганрог атаковали БпЛА: в сети сообщают об ударе по авиазаводу и уничтожении самолета (видео)

В ночь на 25 ноября российский Таганрог оказался под массированной атакой беспилотников: в городе прогремели десятки взрывов и начались пожары. В сети пишут об ударе по местному авиазаводу и вероятном уничтожении самолета А-60.

Очевидцы утверждают, что в Таганроге Ростовской области РФ прозвучало всего более 20 взрывов. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

"По словам очевидцев, в некоторых домах тряслись стекла, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация", — пишут россияне.

Местные власти подтвердили атаку беспилотников на Таганрог. Сообщается, что в результате обстрела пострадали два многоквартирных жилых дома и один частный дом, а также загорелся склад в промышленной зоне. Известно о по меньшей мере трех раненых.

В то же время ряд OSINT-каналов сообщает, в Таганроге под ударом оказался авиационный завод. По предварительной информации, которая требует подтверждения, удар пришелся также по советскому экспериментальному лазерному комплексу, созданному на базе военно-траснпортного самолета Ил-76МД. Об этом свидетельствуют в частности некоторые кадры с места событий, которые распространили в сети.

OSINT-каналы также пишут, что в Таганроге, вероятно, произошло попадание по "диспетчерской" аэропорта.

OSINT-каналы | вероятная локация ночной атаки на Таганрог

На момент подтверждений о поражении авиазавода или вражеского самолета не поступало.

Напомним, вечером 24 ноября и после полуночи в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы: под массированной атакой беспилотников оказались Новороссийск, Туапсе, Геленджик и другие города. Россияне пожаловались, что украинские хакеры якобы взломали местную систему оповещения.

Также 23 ноября в сети сообщили, что дроны разбомбили электростанцию, которая обеспечивает Москву теплом и светом.