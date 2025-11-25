Російський Таганрог атакували БпЛА: у мережі повідомляють про удар по авіазаводу та знищення літака (відео)

У ніч на 25 листопада російський Таганрог опинився під масованою атакою безпілотників: у місті прогриміли десятки вибухів та почалися пожежі. У мережі пишуть про удар по місцевому авіазаводу та ймовірне знищення літака А-60.

Очевидці стверджують, що у Таганрозі Ростовської області РФ пролунало загалом понад 20 вибухів. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

"За словами очевидців, у деяких будинках тряслися шибки, а біля припаркованих автомобілів спрацювала сигналізація", — пишуть росіяни.

Місцева влада підтвердила атаку безпілотників на Таганрог. Повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждали два багатоквартирні житлові будинки та один приватний дім, а також загорівся склад у промисловій зоні. Відомо про щонайменше трьох поранених.

Водночас низка OSINT-каналів повідомляє, у Таганрозі під ударом опинився авіаційний завод. За попередньою інформацією, яка потребує підтвердження, удар прийшовся також по радянському експериментальному лазерному комплексу, створеному на базі військово-траснпортного літака Іл-76МД. Про це свідчать зокрема деякі кадри з місця подій, які поширили у мережі.

OSINT-канали також пишуть, що у Таганрозі, ймовірно, відбулося влучання по "диспетчерській" аеропорту.

OSINT-канали | ймовірна локація нічної атаки на Таганрог

На момент підтверджень щодо ураження авіазаводу чи ворожого літака не надходило.

Нагадаємо, увечері 24 листопада та після опівночі у Краснодарському краю РФ лунали вибухи: під масованою атакою безпілотників опинилися Новоросійськ, Туапсе, Геленджик та інші міста. Росіяни поскаржилися, що українські хакери нібито зламали місцеву систему оповіщення.

Також 23 листопада у мережі повідомили, що дрони розбомбили електростанцію, яка забезпечує Москву теплом та світлом.