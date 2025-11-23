Дрони розбомбили електростанцію, яка забезпечує Москву теплом та світлом (відео)

У ніч на 23 листопада ударні безпілотники вдарили по тепловій електростанції (ГРЕС) у місті Шатура Московської області.

Саме ця електростанція забезпечує столичний регіон РФ світлом та теплом, пише російське видання Astra.

"ГРЕС атакована і горить в Шатурі Московської області", — йдеться у підписі до відео, на якому видно масштабну пожежу, що виникла на ГРЕС після атаки дронів.

За повідомленнями місцевих мешканців, до енергооб'єкта долетіли щонайменше п'ять ударних безпілотників.

Зазначається, що Шатурська ГРЕС має потужність 1500 МВт та є однією з найстаріших електростанцій в РФ, оскільки була заснована ще у 1920 році.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов поки не реагував на масштабну пожежу на ГРЕС в регіоні.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала ураження Шатурської теплової електростанції.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 листопада ударні дрони атакували нафтобазу у тимчасово анексованому Криму.

У ніч на 22 листопада ударні дрони атакували електропідстанцію у місті Красноперекопськ в Криму.