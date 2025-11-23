"Спалах справа": в Криму атакована місцева нафтобаза, вибухає у Севастополі, — соцмережі (відео)

Пізно ввечері 22 листопада ударні дрони атакували нафтобазу у тимчасово анексованому Криму.

Наразі невідомо, де саме була уражено нафтобаза, проте місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухи лунали в районі аеродрому "Саки", Гвардійському та Севастополі.

"Крим. Спалах з права. Атака на нафтобазу", — йдеться у підписі до відео, на якому видно, як російська ППО намагається збити повітряну ціль, проте їй це не вдається.

Інформацію про ураження нафтобази також підтверджує український партизанський рух "Атеш".

"У мережі є інформація про ураження нафтобази в Криму", — йдеться у повідомленні.

Згодом партизани також повідомили, що решта дронів прямують у напрямку аеродрому у Гвардійському.

Водночас так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що у Севастополі російська ППО відбиває атаку ЗСУ.

Відео дня

"За попередньою інформацією, збито 3 БПЛА над акваторією моря на значній відстані від берега…За інформацією Рятувальної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали", — написав Развожаєв.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по нафтобазі у Криму.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада ударні дрони атакували електропідстанцію у місті Красноперекопськ в Криму.

10 листопада ССО безпілотниками атакували нафтобазу "Гвардійська" в Криму.