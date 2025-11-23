"Вспышка с права": в Крыму атакована местная нефтебаза, взрывается в Севастополе, — соцсети (видео)

Поздно вечером 22 ноября ударные дроны атаковали нефтебазу во временно аннексированном Крыму.

Пока неизвестно, где именно была поражена нефтебаза, однако местные телеграмм-каналы пишут, что взрывы раздавались в районе аэродрома "Саки", Гвардейском и Севастополе.

"Крым. Вспышка с права. Атака на нефтебазу", — говорится в подписи к видео, на котором видно, как российская ПВО пытается сбить воздушную цель, однако ей это не удается.

Информацию о поражении нефтебазы также подтверждает украинское партизанское движение "Атеш".

"В сети есть информация о поражении нефтебазы в Крыму", — говорится в сообщении.

Впоследствии партизаны также сообщили, что остальные дроны направляются в направлении аэродрома в Гвардейском.

Відео дня

В то же время так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе российская ПВО отражает атаку ВСУ.

"По предварительной информации, сбиты 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега...По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — написал Развожаев.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтебазе в Крыму.

Напомним, в ночь на 22 ноября ударные дроны атаковали электроподстанцию в городе Красноперекопск в Крыму.

10 ноября ССО беспилотниками атаковали нефтебазу "Гвардейская" в Крыму.