Уже в третий раз запылало: ССО беспилотниками атаковали нефтебазу "Гвардейская" в Крыму (видео)

Украинские военные Сил специальных операций нанесли удар по нефтебазе "Гвардейская", которая расположена в селе Карьерное на территории временно оккупированного Крыма. Для атаки применили беспилотники — их тип пока неизвестно.

Эта атака стала уже третьей атакой на эту нефтебазу. Видео атаки Командование ССО показало в своем Facebook.

Беспилотники смогли поразить насосную станцию на территории нефтебазы.

Отмечается, что эта нефтебаза является важным элементом топливо-логистической системы оккупационных властей в Крыму. В частности, она используется для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии.

"ФГКУ "Гвардейский" является важным элементом топливо-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Она имеет важность для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии", — говорится в сообщении командования ССО ВСУ.

Вечером 10 ноября российское Минобороны сообщило о сбитии 10 украинских беспилотников над территорией временно оккупированного Крыма.

Напомним, что в ночь на 6 ноября нанесли удары по ряду логистических объектов российских войск во временно оккупированном Крыму. Среди пораженных целей была, в частности, и нефтебаза "Гвардейская".

В середине октября Силы спецопераций также атаковали ударными дронами нефтебазу "Гвардейская", находящуюся в селе Карьерном Сакского района.

2 ноября в оккупированном Шахтерске прогремели взрывы: под атакой оказалась местная нефтебаза, которую используют вооруженные силы РФ.