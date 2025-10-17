Украинские дроны поразили нефтебазы, склад и РЛС в Крыму: в ССО показали кадры попаданий (видео)

Украинские операторы дронов поразили во временно оккупированном россиянами Крыму нефтебазу в поселке Гвардейском и территорию комбината "Гвардейский" в Сакском районе. Также были нанесены удары по складу ВС РФ в Джанкое и РЛС в Евпатории.

Удары по Крыму были нанесены в ночь на 17 октября. Моменты попадания украинских беспилотников в российские объекты нефтяной промышленности показала пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Силы специальных операций атаковали ударными дронами нефтебазу в поселке Гвардейском и федеральное государственное казенное учреждение (ФГКУ) комбината "Гвардейский", что находится в селе Карьерном Сакского района.

На видео можно увидеть прямые удары по как минимум двум резервуарам и масштабный пожар на нефтебазе.

В пресс-службе отметили, что оба объекта оккупантов были успешно поражены.

В Генеральном штабе ВСУ в свою очередь рассказали, что на нефтебазе в Гвардейском было зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000. Кроме того, генштаб подтвердил поражение склада горюче-смазочных материалов ВС РФ в Джанкое и радиолокационной станции "Небо-У" в Евпатории.

Удар по Крыму 17 октября: детали

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы ночью 17 октября. Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщал о пожаре на нефтебазе в поселке Гвардейском и вероятном попадании в склад боекомплектов. По информации аналитиков, пораженная нефтебаза принадлежит сети автозаправочных станций ATAN. Утром снова слышали взрывы в Симферополе и Симферопольском районе, мониторы писали о пожаре со стороны одного из аэродромов.

Позже канал "Крымский ветер" опубликовал спутниковые снимки и сообщил, что на нефтебазе в Гвардейском вспыхнул второй резервуар.