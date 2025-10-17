В Крыму прогремели взрывы: дроны, вероятно, атаковали нефтебазу и склад БК россиян, — соцсети (фото, видео)

Ночью 17 октября беспилотники атаковали временно оккупированный Крым: взрывы прогремели в поселке Гвардейском, а также в Симферополе. Дым от пожара после атаки виднеется на многие километры.

Вероятно, беспилотники атаковали местную нефтебазу и склад боеприпасов (БК) россиян. Также столб дыма виднеется, предварительно, над одним из местных аэродромов. Об атаке сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".

"Поселок Гвардейское атакуют дроны, горит нефтебаза, сообщают подписчики. Стрельба и взрывы начались около 02:40 часов. Также, по предварительной информации, есть попадание по складу боеприпасов", — говорится в сообщении.

Также в паблике обнародовали кадры с места поражения российских объектов в Крыму. На видеороликах видно, как поднимается пожар.

Впоследствии мониторинговый канал обнародовал спутниковый снимок атакованной нефтебазы в Гвардейском. По данным аналитиков, объект принадлежит к сети АЗС ATAN, которая является крупнейшей сетью ведущих автозаправочных комплексов на территории оккупированного Крыма.

"Похоже, теперь бензина и дизтоплива в Крыму станет еще меньше", — отметили аналитики.

"Крымский ветер" | спутниковый снимок атакованной нефтебазы в Крыму

Около 06:20 часов в Крыму снова прогремели взрывы: на этот раз их слышали в Симферополе и Симферопольском районе, уточнил Telegram-канал. Через несколько минут взрывы прозвучали повторно: всего местные слышали по меньшей мере четыре громких звука взрывов.

"Зарево видно на многие километры, сообщают подписчики", — отметили аналитики.

"Крымский ветер"| дым в Гвардейском после атаки дронов

Впоследствии мониторинговый канал уточнил, что из Симферополя виднеются два столба дыма. Один из них — от атакованной нефтебазы, горящей в Гвардейском, а другой, вероятно, со стороны одного из местных аэродромов.

"Один — от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй из аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они почти на одной линии)", — отметили аналитики.

Однако точно установить локацию, которую, вероятно, поразили беспилотники, аналитикам на момент публикации не удалось. Также не поступало официальных данных об атаке или поражении объектов в Крыму.

Напомним, ночью 17 октября российские медиа также сообщили об атаке дронов и ракет на российский город-курорт Сочи: там закрыли аэропорт и начали эвакуацию туристов в местных отелях.

Кроме того, в сети сообщили об атаке дронов ночью 17 октября на оккупированный Донецк: вероятно, под ударом оказался склад боеприпасов россиян.