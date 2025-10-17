У Криму пролунали вибухи: дрони, ймовірно, атакували нафтобазу і склад БК росіян, — соцмережі (фото, відео)

Уночі 17 жовтня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим: вибухи пролунали у селищі Гвардійському, а також у Сімферополі. Дим від пожежі після атаки видніється на багато кілометрів.

Ймовірно, безпілотники атакували місцеву нафтобазу та склад боєприпасів (БК) росіян. Також стовп диму видніється, попередньо, над одним з місцевих летовищ. Про атаку повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер".

"Селище Гвардійське атакують дрони, горить нафтобаза, повідомляють підписники. Стрілянина та вибухи почалися близько 02:40 години. Також, за попередньою інформацією, є влучання по складу боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Також у пабліку оприлюднили кадри з місця ураження російських об'єктів у Криму. На відеороликах видно, як здіймається пожежа.

Згодом моніторинговий канал оприлюднив супутниковий знімок атакованої нафтобази у Гвардійському. За даними аналітиків, об'єкт належить до мережі АЗС ATAN, що є найбільшою мережею провідних автозаправних комплексів на території окупованого Криму.

"Схоже, тепер бензину та дизпалива у Криму стане ще менше", — зазначили аналітики.

"Крымский ветер" | супутниковий знімок атакованої нафтобази у Криму

Близько 06:20 години у Криму знову пролунали вибухи: цього разу їх чули у Сімферополі та Сімферопольському районі, уточнив Telegram-канал. Через кілька хвилин вибухи пролунали повторно: загалом місцеві чули щонайменше чотири гучних звуки вибухів.

"Заграва видно на багато кілометрів, повідомляють підписники", — зазначили аналітики.

"Крымский ветер" | дим у Гвардійському після атаки дронів

Згодом моніторинговий канал уточнив, що із Сімферополя видніється два стовпи диму. Один із них — від атакованої нафтобази, що палає у Гвардійському, а інший, ймовірно, зі сторони одного з місцевих аеродромів.

"Один — від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони майже на одній лінії)", — зазначили аналітики.

Однак точно встановити локацію, яку, ймовірно, уразили безпілотники, аналітикам на момент публікації не вдалося. Також не надходило офіційних даних щодо атаки чи ураження об'єктів у Криму.

Нагадаємо, уночі 17 жовтня російські медіа також повідомили про атаку дронів та ракет на російське місто-курорт Сочі: там зачинили аеропорт та почали евакуацію туристів у місцевих готелях.

Окрім того, у мережі повідомили про атаку дронів уночі 17 жовтня на окупований Донецьк: ймовірно, під ударом опинився склад боєприпасів росіян.